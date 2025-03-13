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Вживання алкоголю у помірних дозах напрочуд добре для рівня холестерину - дослідження

Київ • УНН

 • 130293 перегляди

Дослідження Гарвардського університету показало, що помірне вживання алкоголю знижує рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) та підвищує рівень "хорошого" (ЛПВЩ).

Вживання алкоголю у помірних дозах напрочуд добре для рівня холестерину - дослідження

Дослідники з Гарвардського університету помітили зниження рівня "поганого" холестерину серед тих, хто п’є.

Передає УНН із посиланням на ArsTechnica.

Обмеження вживання алкоголю важливо з огляду на те, що різні проблеми зі здоров'ям, такі як випадкові травми, захворювання печінки, високий кров'яний тиск - пов'язаним з надмірним споживанням напіїв. Але висновки у новому дослідженні вчених з Гарвардського університету вказують на те, що не все так погано. У випадках помірного споживання є користь у тому, що "поганий" холестерин знижується.

Дослідники провели експеримент за участю майже 58 000 дорослих жителів Японії, використовуючи базу даних медичних записів, отриманих під час планових обстежень. Було виявлено, що коли люди переходили від непитущих до питущих під час дослідження, у них знижувався рівень "поганого" холестерину - холестерину ліпопротеїнів низької щільності, або ЛПНЩ.

"Хороший" холестерин, тобто холестерин ліпопротеїдів високої щільності, або ЛПВЩ, за даними дослідження підвищувався, коли учасники експерименту вживали алкоголь

- ідеться у матеріалі.

Цікаво, що рівень ЛПВЩ підвищився настільки, що фактично перевершив поліпшення, які зазвичай спостерігаються при прийомі ліків, відзначають дослідники.

У людей, які перейшли від нульової кількості напоїв до 1,5 напоїв на день або менше, рівень поганого холестерину ЛПНЩ знизився на 0,85 мг/дл, а рівень хорошого холестерину ЛПВЩ підвищився на 0,58 мг/дл, порівняно з непитущими людьми, які ніколи не починали пити. У тих, хто почав пити від нуля до 1,5-3 напоїв на день, рівень поганого ЛПНЩ знизився на 4,4 мг/дл, а рівень хорошого ЛПВЩ підвищився на 2,49 мг/дл. 

- ідеться у матеріалі. 

Для довідки:

  • оптимальний рівень ЛПНЩ для дорослих становить менше 100 мг/дл;
    • оптимальний рівень ЛПВЩ — 60 мг/дл або вище.

      Важливо:

      Більш високі рівні ЛПНЩ можуть збільшити ризик серцевих захворювань, інсульту, захворювань периферичних артерій та інших проблем зі здоров’ям.

      Вищий рівень ЛПВЩ має захисний ефект проти серцево-судинних захворювань. Хоча деякі зміни, про які повідомляється в дослідженні, були незначними, дослідники відзначають, що в деяких випадках вони можуть мати значення.

      Наприклад, збільшення ЛПНЩ на 5 мг/дл достатньо, щоб підвищити ризик серцево-судинної події на 2–3 відсотки.

      Група крові може впливати на ризик раннього інсульту - дослідження07.03.25, 14:17 • 118499 переглядiв

      Дослідники запустили три різні моделі для коригування різноманітних факторів, у тому числі основних, таких як вік, стать, індекс маси тіла, а також захворювань, таких як гіпертонія та діабет, і факторів способу життя, таких як фізичні вправи, харчові звички та куріння. Усі моделі демонстрували однакові асоціації.

      Також розділили дані за тим, які алкогольні напої люди вживали — вино, пиво, саке, інші алкогольні напої. Результати були однакові в усіх категоріях.

      Алкоголь може викликати щонайменше 7 видів раку21.02.25, 16:12 • 21388 переглядiв

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

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