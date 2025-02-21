Алкоголь може викликати щонайменше 7 видів раку

Сучасні дослідження підтверджують, що алкоголь може призвести до виникнення щонайменше 7 видів раку, зокрема ротової порожнини, глотки, гортані, молочної залози в жінок тощо. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає УНН.

Наприкінці 1980-х років вперше було встановлено прямий взаємозв’язок між вживанням алкоголю та виникненням раку, і сучасні наукові дослідження лише підтверджують цю залежність - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що алкоголь провокує розвиток щонайменше 7 видів раку:

ротової порожнини;

глотки;

гортані;

молочної залози в жінок;

колоректального раку;

печінки;

стравоходу.

Міжнародне агентство з дослідження раку ВООЗ класифікує алкогольні напої та етанол, який у них міститься, як канцерогени поряд із тютюном, азбестом і формальдегідом. У 2020 році вживання алкоголю спричинило понад 740 тисяч випадків раку (>4% від загальної кількості) - додають в центрі.

За даними опитування Центру громадського здоров’я серед дорослого населення України у 2024 році, 72% усього населення вживали алкоголь протягом року, серед чоловіків цей показник становить 77,8%, а серед жінок — 66,3%.

Надмірне епізодичне вживання алкоголю - це споживання шести або більше порцій чистого спирту для чоловіків чи чотирьох або більше порцій для жінок за один випадок вживання (одна стандартна порція — 10 г чистого спирту, а один стандартний алкогольний напій — це 250 мл пива, 100 мл вина, 30 мл горілки тощо)

Етанол, який міститься в усіх алкогольних напоях, спричиняє рак щонайменше чотирма способами:

алкоголь розщеплюється до ацетальдегіду — токсичної сполуки, яка зв’язується з ДНК і пошкоджує її. Це може призвести до неконтрольованого росту клітин і формування ракової пухлини;

алкоголь сприяє утворенню активних форм кисню, що зумовлюють окислювальний стрес, пошкоджуючи ДНК, білки та ліпіди і посилюючи запальні процеси в організмі;

алкоголь впливає на рівень гормонів, зокрема збільшує кількість естрогену, а це може спричиняти розвиток раку молочної залози;

алкоголь може посилювати дію канцерогенів, зокрема тих, що містяться в тютюновому димі. Він розчиняє шкідливі речовини, полегшуючи їхнє всмоктування в організм і підвищуючи ризик раку ротової порожнини та горла.

Навіть низьке або помірне вживання алкоголю підвищує ризик виникнення раку. Наприклад, підвищується ризик розвитку раку ротової порожнини на 40% у тих, хто випиває один стандартний напій на день, і на 97% у тих, хто споживає два стандартних напої щодня, як порівняти з тими, хто не п'є - додають в центрі.

Нагадаємо

Вівек Мурті закликає розміщувати попередження про ризик раку на етикетках алкогольних напоїв. Алкоголь є третьою за значущістю причиною раку в США, спричиняючи 20 000 смертей щорічно.