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Головний хірург США закликав активніше попереджати про зв'язок алкоголю і раку

Київ • УНН

 • 30842 перегляди

Вівек Мурті закликає розміщувати попередження про ризик раку на етикетках алкогольних напоїв. Алкоголь є третьою за значущістю причиною раку в США, спричиняючи 20 000 смертей щорічно.

На етикетках алкогольних напоїв слід розміщувати попередження про ризик виникнення раку. З такою заявою виступив головний хірург США Вівек Мурті. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що цей крок може означати перехід до жорсткішого регулювання сектору, аналогічного регулюванню тютюнової промисловості.

У звіті Мурті йдеться, що вживання алкоголю збільшує ризик щонайменше семи видів раку, включно з раком грудей, товстої кишки та печінки, проте більшість споживачів у США не знають про це. Головний лікар закликав переглянути рекомендації щодо обмеження споживання алкоголю, щоб люди могли зважити ризик раку, ухвалюючи рішення про те, чи варто пити та скільки пити.

У Сполучених Штатах вживання алкоголю є третьою за значущістю причиною раку, якому можна запобігти, після тютюнокуріння й ожиріння,

- йдеться у звіті.

З алкоголем пов'язують 100 000 випадків захворювання на рак у США та 20 000 смертей від раку щорічно, що перевищує 13 500 смертей у дорожньо-транспортних пригодах, пов'язаних з алкоголем, зазначено у звіті.

Після публікації звіту акції виробників алкоголю впали у ціні в середньому на 3%.

Видання зазначає, що рекомендації головного лікаря США ще не означають, що алкогольні компанії вже зобов'язані по-новому маркувати етикетки. Це рішення має схвалити Конгрес.

Але саме з подібного звіту у 1964 році, де було зроблено висновок про ризик раку від куріння тютюну, розпочався процес запровадження суворіших правил щодо тютюнокуріння. Вже через рік після публікації того звіту в США було ухвалено закон про попередження на етикетках цигарок.

Естонська IT-компанія розроблятиме систему електронних акцизів на алкоголь і тютюн17.10.24, 16:11 • 10888 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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