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Естонська IT-компанія розроблятиме систему електронних акцизів на алкоголь і тютюн

Київ • УНН

 • 10993 перегляди

ELEKS виграла тендер на розробку електронної системи обігу алкоголю та тютюну еАкциз в Україні. Система замінить паперові акцизні марки на електронні з Datamatrix-кодами, запуск заплановано на 2026 рік.

Естонська IT-компанія розроблятиме систему електронних акцизів на алкоголь і тютюн

За результатами тендеру систему еАкциз розроблятиме компанія ELEKS. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ELEKS перемогла у тендері на розробку електронної системи обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів еАкциз, який провів фонд Східна Європа. У конкурсі взяли участь десятки українських та міжнародних ІТ-компаній.

Це міжнародна IT-компанія з понад 2000 фахівців, яка має великий досвід у розробці програмного забезпечення та консалтингу. Штаб-квартира розташована в Таллінні, Естонія, а офіси - у 20 країнах світу. ELEKS вже реалізувала десятки проєктів, сприяючи цифровій трансформації державного сектору

- додали в Мінцифрі.

Тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік.

У міністерстві нагадали, що еАкциз має замінити паперові акцизні марки на електронні з унікальними Datamatrix-кодами. Вони дозволять споживачам перевіряти справжність товарів, а контролюючим органам моніторити кожну одиницю продукції на всіх етапах переміщення.

Проєкт еАкциз впроваджується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством фінансів і Державною податковою службою за сприяння проєкту "Підтримка цифрової трансформації", що фінансується USAID та UK Dev. Партнери проєкту — Фонд Східна Європа та Інститут аналітики та адвокації.

Нагадаємо

На початку жовтня Кабмін ухвалив документи для функціонування системи "еАкциз. За словами віцепрем’єра Михайла Федорова, система дозволить перевіряти легальність продукції через "Дію" та спростить отримання акцизних марок для бізнесу.

Комітет ВР підтримав акциз на солодкі газовані напої17.07.24, 16:32 • 24711 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Економіка
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