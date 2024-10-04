Уряд схвалив рішення для запуску "еАкцизу": дозволить перевіряти легальність через "Дію"
Київ • УНН
Кабмін ухвалив документи для функціонування системи "еАкциз", що бореться з тіньовим ринком алкоголю та тютюну. Система дозволить перевіряти легальність продукції через "Дію" та спростить отримання акцизних марок для бізнесу.
Кабмін ухвалив документи для функціонування системи "еАкциз", що має допомогти у боротьбі з тіньовим ринком алкоголю та тютюну. Система дозволить перевіряти легальність продукції через "Дію" та спростить отримання акцизних марок для бізнесу, повідомив у Telegram у п'ятницю віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
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"Ринок тютюну та алкоголю без контрабанди - скоро. Уряд ухвалив нормативно-правові акти для системи "еАкциз". Наближаємо запуск цифрового продукту для боротьби з тіньовим ринком алкоголю та тютюну", - зазначив Федоров.
З його слів, Кабмін ухвалив нормативно-правові акти про порядок функціонування системи "еАкциз". "Ці документи, по суті, регулюватимуть використання еАкцизу бізнесом, держорганами та громадянами. Важливий етап підготовки до запуску", - вказав урдовець.
Як зазначив Федоров, зараз збитки від контрабанди колосальні - "лише за 2023 рік держава втратила понад 30 мільярдів".
"еАкциз" замінить цю ситуацію - українці перевірятимуть легальність продукту через Дію, адже на кожному офіційному продукті буде електронний акциз з унікальним кодом. Бізнес отримуватиме акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби, швидко та прозоро", - розповів Федоров.
Він переконаний, що цифровізація сфери допоможе зекономити мільярди бюджету. "Тому продовжуємо готуватися до запуску "еАкцизу". Про те, як працюватиме продукт, - на сайті", - написав посадовець.
Федоров про роботу над еАкцизом: запустити систему плануємо у 2026 році 03.06.24, 16:58 • 21910 переглядiв