Правительство одобрило решение для запуска "еАкциз": позволит проверять легальность через "Дія"

Кабмин принял документы для функционирования системы "еАкциз", которая должна помочь в борьбе с теневым рынком алкоголя и табака. Система позволит проверять легальность продукции через "Дія" и упростит получение акцизных марок для бизнеса, сообщил в Telegram в пятницу вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

"Рынок табака и алкоголя без контрабанды - скоро. Правительство приняло нормативно-правовые акты для системы "еАкциз". Приближаем запуск цифрового продукта для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака", - отметил Федоров.

По его словам, Кабмин принял нормативно-правовые акты о порядке функционирования системы "еАкциз". "Эти документы, по сути, будут регулировать использование "еАкциз" бизнесом, госорганами и гражданами. Важный этап подготовки к запуску", - указал чиновник.

Как отметил Федоров, сейчас убытки от контрабанды колоссальные - "только за 2023 год государство потеряло более 30 миллиардов".

"еАкциз" заменит эту ситуацию - украинцы будут проверять легальность продукта через "Дія", ведь на каждом официальном продукте будет электронный акциз с уникальным кодом. Бизнес будет получать акцизные марки без бюрократии и визитов в налоговую службу, быстро и прозрачно", - рассказал Федоров.

Он убежден, что цифровизация сферы поможет сэкономить миллиарды бюджета. "Поэтому продолжаем готовиться к запуску "еАкциз". О том, как будет работать продукт, - на сайте", - написал чиновник.

Федоров о работе над еАкцизом: запустить систему планируем в 2026 году