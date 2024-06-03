Федоров о работе над еАкцизом: запустить систему планируем в 2026 году

Вице-премьер-министр и глава Минцифры Михаил Федоров рассказал детали о работе над еАкцизом и добавил, что запустить систему планируют в 2026 году, передает УНН.

Детали

Федоров отметил, что еАкциз - это цифровой инструмент для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака.

По его словам, в 2022 году Украина потеряла более 27 миллиардов гривен из-за неуплаты налогов на эти товары. Убытки просто нереальны.

На шаг ближе к еАкцизу: в Украине разработали технические требования для системы

Если вам интересно, то запустили отдельный сайт (https://e-excise.org.ua/), где можете узнать все детали о проекте, на каком он этапе, в общем дорожную карту, а также взглянуть преимущества для бизнеса, государства и общества. Там вся информация о реформе. Сейчас команда завершает работу сверхнормативной для внедрения эакциза. Запустить систему планируем в 2026 году - сообщил глава Минцифры.

Добавим

Он также добавил, что еАкциз заменит старую-добрую бумажную акцизную марку на электронную с DataMatrix-кодом. Ее можно будет легко отсканировать через действие и проверить, легален ли продукт. И, конечно, сможете пожаловаться, если поместить что-то подозрительное.