Федоров про роботу над еАкцизом: запустити систему плануємо у 2026 році

Віцепрем'єр-міністр і голова Мінцифри Михайло Федоров розповів деталі про роботу на еАкцизом і додав, що запустити систему планують у 2026 році, передає УНН.

Деталі

Федоров зазначив, що еАкциз - це цифровий інструмент для боротьби з тіньовим ринком алкоголю й тютюну.

За його словами, у 2022 році Україна втратила понад 27 мільярдів гривень через несплату податків на ці товари. Збитки просто нереальні.

На крок ближче до еАкцизу: в Україні розробили технічні вимоги для системи

Якщо вам цікаво, то запустили окремий сайт (https://e-excise.org.ua/), де можете дізнатися всі деталі про проєкт, на якому він етапі, загалом дорожню карту, а також глянути переваги для бізнесу, держави та суспільства. Там уся інформація про реформу. Зараз команда завершує роботу над нормативкою для впровадження еАкцизу. Запустити систему плануємо у 2026 році