На шаг ближе к еАкцизу: в Украине разработали технические требования для системы

В Минцифры обнародовали технические требования по функционированию системы еАкциз, передает УНН.

Активно работаем над внедрением еАкциза. Разработали и опубликовали технические требования для создания системы оборота алкогольных и табачных изделий. Там украинцы могут ознакомиться с функционалом будущей системы и механизмом расчетов акцизного налога - говорится в Минцифры.

Детали

Технические требования устанавливают цель, задачи и условия для создания и введения в эксплуатацию информационно-коммуникационной системы "Электронная система оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах".

В них содержится информация о назначении и цели разработки Электронной системы; функционал, который должна обеспечивать Электронная система; механизм, согласно которому происходят расчеты в Электронной системе; механизм и принципы взаимодействия системы еАкциз с экономическими операторами и государственными органами; перечень желаемых компонентов и тому подобное.

Как отметили в ведомстве, еАкциз поможет бизнесу защитить свой товар от фальсификации, существенно упростит процедуру получения акцизных марок без лишних визитов в налоговую и бумажной волокиты, именно поэтому диалог между бизнесом и государством - один из приоритетов проекта.