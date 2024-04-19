На шаг ближе к еАкцизу: в Украине разработали технические требования для системы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  52878 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  66248 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  96996 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205764 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236307 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232593 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176253 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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Киев надеется, что Конгресс не поддержит антиукраинские правки к законопроекту о военной помощи - Маркарова

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Тяжелораненый, но живой: в прокуратуре извинились за дезинформацию о гибели гражданского в Белополье

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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18 апреля 2024, 13:51  •  180025 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  222084 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  327943 просмотра

На шаг ближе к еАкцизу: в Украине разработали технические требования для системы

Министерство цифровой трансформации опубликовало технические требования к функционированию электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Экономика •   •  1078 просмотра
На шаг ближе к еАкцизу: в Украине разработали технические требования для системы

На Волыни ДТП с тремя грузовиками: пострадали два водителя и подросток-пассажир

В Луцком районе столкнулись три грузовика, в результате чего пострадали три человека, включая 14-летнего пассажира, после того, как водитель грузовика MAN столкнулся с прицепом Volvo, а затем со встречным лесовозом "Урал".

Криминал и ЧП •   •  2260 просмотра
На Волыни ДТП с тремя грузовиками: пострадали два водителя и подросток-пассажир

На Николаевщине сожитель матери ударил 6-летнего мальчика кулаком в голову: ребенок умер в реанимации

6-летний мальчик умер после того, как сожитель его матери ударил его по голове, вызвав смертельную черепно-мозговую травму.

Криминал и ЧП •   •  2821 просмотра
На Николаевщине сожитель матери ударил 6-летнего мальчика кулаком в голову: ребенок умер в реанимации

Киев надеется, что Конгресс не поддержит антиукраинские правки к законопроекту о военной помощи - Маркарова

Завтра Палата представителей Конгресса США будет обсуждать законопроект о помощи Украине, и Киев надеется, что ее партнеры отклонят поправки, которые сокращают или отменяют эту помощь.

Война •   •  4004 просмотра
Киев надеется, что Конгресс не поддержит антиукраинские правки к законопроекту о военной помощи - Маркарова

Тяжелораненый, но живой: в прокуратуре извинились за дезинформацию о гибели гражданского в Белополье

51-летний мужчина был тяжело ранен, но не погиб во время российского артиллерийского обстрела Белополья в Сумской области, вопреки предыдущим сообщениям о его гибели.

Война •   •  4787 просмотра
Тяжелораненый, но живой: в прокуратуре извинились за дезинформацию о гибели гражданского в Белополье

Похищенного в Донецке американца Рассела Бентли, воевавшего против Украины, убили - росСМИ

По сообщениям российских СМИ, погиб американец Рассел Бентли, который воевал против Украины на стороне россии.

Война •   •  5336 просмотра
Похищенного в Донецке американца Рассела Бентли, воевавшего против Украины, убили - росСМИ

На Прикарпатье злоумышленники оделись в военную форму и ограбили предпринимателя на 8 миллионов гривен

На Прикарпатье преступники, которые оделись в военную форму ограбили предпринимателя на 8 миллионов гривен, остановив его автомобиль под предлогом проверки.

Криминал и ЧП •   •  4730 просмотра
На Прикарпатье злоумышленники оделись в военную форму и ограбили предпринимателя на 8 миллионов гривен

В Австралии погиб 10-летний мальчик-абориген, первоначальная версия о самоубийстве пока под сомнением

В Австралии умер 10-летний мальчик-абориген, который находился под опекой государства. Сначала сообщалось о самоубийстве, но теперь члены семьи сомневаются в этом, склоняясь к версии трагического несчастного случая.

Новости Мира •   •  5289 просмотра
В Австралии погиб 10-летний мальчик-абориген, первоначальная версия о самоубийстве пока под сомнением

Россияне активизировались на Авдеевском направлении: за сутки отражено 26 атак - Генштаб ВСУ

Российско-террористические войска активизировали штурмовые действия на Авдеевском направлении - за минувшие сутки украинские защитники отбили 26 атак со стороны оккупантов на указанном направлении. Всего в течение пятницы оккупанты атаковали 79 раз.

Война •   •  6378 просмотра
Россияне активизировались на Авдеевском направлении: за сутки отражено 26 атак - Генштаб ВСУ

В течение суток над Одесской областью уничтожили 4 разведывательных беспилотника рф

19 апреля 2024 года украинская противовоздушная оборона уничтожила 4 российских разведывательных беспилотника над Одесской областью.

Война •   •  6049 просмотра
В течение суток над Одесской областью уничтожили 4 разведывательных беспилотника рф