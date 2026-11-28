Владельцы кошек могут иметь вдвое более высокий риск развития шизофрении — учёные назвали возможную причину
Киев • УНН
Метаанализ связал контакт с кошками с вдвое более высокой вероятностью шизофрении. Причиной может быть Toxoplasma gondii, но связь не доказана.
Учёные выявили потенциальную связь между содержанием кошек и повышенной вероятностью развития шизофрении и родственных психических расстройств. Одной из возможных причин такой связи исследователи называют паразита Toxoplasma gondii, сообщает ScienceAlert, пишет УНН.
Детали
В 2023 году учёные опубликовали метаанализ 17 исследований, результаты которого показали, что у людей, контактировавших с кошками, вероятность развития шизофрении была примерно вдвое выше. Изучать эту связь психиатры и вирусологи начали ещё в 1990-х годах, уделив особое внимание людям, которые жили с кошками в детстве.
Как кошачий паразит может влиять на мозг
Одной из возможных причин учёные считают паразита Toxoplasma gondii, который способен проникать в клетки человеческого мозга.
Заразиться им можно при контакте с загрязнёнными кошачьими экскрементами, почвой, водой, продуктами питания или при употреблении недостаточно термически обработанного мяса. В отдельных случаях токсоплазмоз может сопровождаться галлюцинациями и бредом.
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В то же время результаты научных исследований остаются противоречивыми. В частности, в 2026 году исследователи Университетского колледжа Лондона проанализировали данные 3542 человек и не обнаружили связи между содержанием кошек в детстве и уровнем антител к паразиту.
Учёные подчёркивают, что прямая причинно-следственная связь между содержанием кошек и развитием шизофрении на данный момент не доказана. Поэтому имеющиеся результаты исследований не являются основанием отказываться от домашних питомцев.
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