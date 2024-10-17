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Эстонская IT-компания будет разрабатывать систему электронных акцизов на алкоголь и табак

Эстонская IT-компания будет разрабатывать систему электронных акцизов на алкоголь и табак

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 13:11  •  4045 просмотра

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ELEKS выиграла тендер на разработку электронной системы оборота алкоголя и табака еАкциз в Украине. Система заменит бумажные акцизные марки на электронные с Datamatrix-кодами, запуск запланирован на 2026 год.

По результатам тендера систему еАкциз будет разрабатывать компания ELEKS. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ELEKS победила в тендере на разработку электронной системы оборота алкогольных напитков и табачных изделий еАкциз, который провел фонд Восточная Европа. В конкурсе приняли участие десятки украинских и международных ИТ-компаний.

Это международная IT-компания с более 2000 специалистов, которая имеет большой опыт в разработке программного обеспечения и консалтинга. Штаб-квартира расположена в Таллинне, Эстония, а офисы - в 20 странах мира. ELEKS уже реализовала десятки проектов, способствуя цифровой трансформации государственного сектора

- добавили в Минцифре.

Тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск запланирован на 2026 год.

В министерстве напомнили, что еАкциз должен заменить бумажные акцизные марки на электронные с уникальными Datamatrix-кодами. Они позволят потребителям проверять подлинность товаров, а контролирующим органам мониторить каждую единицу продукции на всех этапах перемещения.

Проект еАкциз внедряется Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством финансов и Государственной налоговой службой при содействии проекта "Поддержка цифровой трансформации", финансируемого USAID и UK Dev. Партнеры проекта - Фонд Восточная Европа и Институт аналитики и адвокации.

Напомним

В начале октября Кабмин принял документы для функционирования системы "еАкциз. По словам вице-премьера Михаила Федорова, система позволит проверять легальность продукции через "Дію" и упростит получение акцизных марок для бизнеса.

Комитет ВР поддержал акциз на сладкие газированные напитки17 июля 2024, 13:32 • 24474 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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