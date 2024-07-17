Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект N9032-1 о введении акцизного налога на сладкую и газированную воду. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Ну комитет поддержал 9032-1 о введении налога на сладкую воду со следующего года. За - 16; Воздержались - 4;, Против - 1 - резюмировал Железняк

Законопроектом N9032-1 предлагается:

отнести к подакцизным товарам воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ;

установить специфическую ставку налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка. Плательщиками налога определяются производители и импортеры напитков.



По словам нардепа, из расчета Минэкономики цена на напитки вырастет примерно на 4 грн на литр.