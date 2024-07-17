Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о введении акцизного налога в размере 0,1 евро за литр на подслащенную и ароматизированную воду, включая минеральную и газированную, что, как ожидается, приведет к повышению цены на такие напитки примерно на 4 грн за литр.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект N9032-1 о введении акцизного налога на сладкую и газированную воду. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Ну комитет поддержал 9032-1 о введении налога на сладкую воду со следующего года. За - 16; Воздержались - 4;, Против - 1
Законопроектом N9032-1 предлагается:
По словам нардепа, из расчета Минэкономики цена на напитки вырастет примерно на 4 грн на литр.