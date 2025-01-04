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Главный хирург США призвал активнее предупреждать о связи алкоголя и рака

Главный хирург США призвал активнее предупреждать о связи алкоголя и рака

Киев  •  УНН

 • 2739 просмотра

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Вивек Мурти призывает размещать предупреждения о риске рака на этикетках алкогольных напитков. Алкоголь является третьей по значимости причиной рака в США, вызывая 20 000 смертей ежегодно.

На этикетках алкогольных напитков следует размещать предупреждения о риске возникновения рака. С таким заявлением выступил главный хирург США Вивек Мурти. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что этот шаг может означать переход к более жесткому регулированию сектора, аналогичному регулированию табачной промышленности.

В отчете Мурти говорится, что употребление алкоголя увеличивает риск по меньшей мере семи видов рака, включая рак груди, толстой кишки и печени, однако большинство потребителей в США не знают об этом. Главный врач призвал пересмотреть рекомендации по ограничению потребления алкоголя, чтобы люди могли взвесить риск рака, принимая решение о том, стоит ли пить и сколько пить.

В Соединенных Штатах употребление алкоголя является третьей по значимости причиной предотвратимого рака после табакокурения и ожирения,

- говорится в отчете.

С алкоголем связывают 100 000 случаев заболевания раком в США и 20 000 смертей от рака ежегодно, что превышает 13 500 смертей в дорожно-транспортных происшествиях, связанных с алкоголем, говорится в отчете.

После публикации отчета акции производителей алкоголя упали в цене в среднем на 3%.

Издание отмечает, что рекомендации главного врача США еще не означают, что алкогольные компании уже обязаны по-новому маркировать этикетки. Это решение должен одобрить Конгресс.

Но именно с подобного отчета в 1964 году, где был сделан вывод о риске рака от курения табака, начался процесс введения более строгих правил относительно табакокурения. Уже через год после публикации того отчета в США был принят закон о предупреждении на этикетках сигарет.

Эстонская IT-компания будет разрабатывать систему электронных акцизов на алкоголь и табак17 окт. 2024, 13:11 • 10583 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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