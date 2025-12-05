"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів

Провал у встановленні миру в Україні є для віцепрезидента США Джей Ді Венса найбільшим розчаруванням на посаді. Про це він заявив в інтерв'ю NBC News, повідомляє УНН.

За словами Венса, "ця російсько-українська справа" була джерелом постійного розчарування для всього Білого дому.

Я думаю, що ми справді думали – і ви чули, як президент говорив це мільйон разів – що це буде найлегша для вирішення війна. І якби ви назвали мир на Близькому Сході легшим для досягнення, ніж мир у Східній Європі, я б сказав вам, що ви збожеволіли - сказав віцепрезидент США.

Водночас він додав, що залишається оптимістом.

"Я справді думаю, що ми досягли значного прогресу, але ми ще не зовсім перетнули фінішну пряму. Я думаю, що є надія – сподіваюся, що наступними кількома тижнями на цьому фронті будуть якісь хороші новини", - резюмував Венс.

У листопаді віцепрезидент США Джей Ді Венс підтримав американський "мирний план", наголосивши на необхідності жити "в реальному світі". Він зазначив, що будь-яка мирна угода повинна припинити вбивства, зберігаючи суверенітет України, бути прийнятною для обох сторін і максимізувати шанси на запобігання новій війні.

