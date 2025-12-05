"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів

$42.200.13
49.230.04
ukenru
4 грудня, 20:25 • 7434 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 12512 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 15357 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 27493 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 23892 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 37503 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 21719 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 21617 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 21832 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 30557 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.1м/с
91%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Туреччина викликала дипломатів рф та України через атаки на судна у Чорному морі4 грудня, 17:19 • 5642 перегляди
Іспанія кидає армію та дрони на боротьбу з чумою свиней: Заблоковано 91 місто через загрозу експорту – ЗМІ4 грудня, 17:43 • 3172 перегляди
білоруський завод посуду "Сантекс" постачає росії ударні дрони в обхід санкцій – ЗМІ4 грудня, 18:03 • 2940 перегляди
ЄС має створити власний мирний план для України, не покладаючись на Трампа – єврокомісар оборони4 грудня, 18:20 • 3884 перегляди
Посланці Трампа зустрінуться з українськими переговорниками на тлі пом'якшення санкцій проти рф - ЗМІ4 грудня, 18:55 • 3374 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 27490 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 28999 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 37501 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 44556 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 70221 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Гітанас Науседа
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сектор Газа
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 13451 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 26969 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 28232 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 72999 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 75764 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)
Дипломатка

"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що провал у встановленні миру в Україні є для нього найбільшим розчаруванням на посаді. Він зазначив, що "ця російсько-українська справа" була джерелом постійного розчарування для всього Білого дому, але "надія є".

"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів

Провал у встановленні миру в Україні є для віцепрезидента США Джей Ді Венса найбільшим розчаруванням на посаді. Про це він заявив в інтерв'ю NBC News, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Венса, "ця російсько-українська справа" була джерелом постійного розчарування для всього Білого дому.

Я думаю, що ми справді думали – і ви чули, як президент говорив це мільйон разів – що це буде найлегша для вирішення війна. І якби ви назвали мир на Близькому Сході легшим для досягнення, ніж мир у Східній Європі, я б сказав вам, що ви збожеволіли

- сказав віцепрезидент США.

Водночас він додав, що залишається оптимістом.

"Я справді думаю, що ми досягли значного прогресу, але ми ще не зовсім перетнули фінішну пряму. Я думаю, що є надія – сподіваюся, що наступними кількома тижнями на цьому фронті будуть якісь хороші новини", - резюмував Венс.

Нагадаємо

У листопаді віцепрезидент США Джей Ді Венс підтримав американський "мирний план", наголосивши на необхідності жити "в реальному світі". Він зазначив, що будь-яка мирна угода повинна припинити вбивства, зберігаючи суверенітет України, бути прийнятною для обох сторін і максимізувати шанси на запобігання новій війні.

Міністр армії США зробив песимістичний прогноз щодо ситуації в Україні: реакція Венса і Рубіо не забарилась26.11.25, 08:56 • 25835 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Джей Ді Венс
Білий дім
Україна