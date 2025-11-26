$42.370.10
Міністр армії США зробив песимістичний прогноз щодо ситуації в Україні: реакція Венса і Рубіо не забарилась

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що українські війська перебувають у скрутному становищі та незабаром зазнають поразки. Він також додав, що росіяни нарощують свої атаки та можуть воювати нескінченно. На це відреагували держсекретар США Марко Рубіо і віце-президент США Джей Ді Венс.

Міністр армії США зробив песимістичний прогноз щодо ситуації в Україні: реакція Венса і Рубіо не забарилась

Міністр армії США Ден Дрісколл висловив песимістичну оцінку ситуації під час нещодавньої зустрічі з українськими чиновниками. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Дрісколл повідомив своїм колегам, що українські війська опинилися в скрутному становищі на полі бою і незабаром зазнають поразки від російських військ, повідомили NBC News два джерела.

За словами Дрісколла, росіяни нарощують масштаби і темпи своїх повітряних атак і мають можливість воювати нескінченно, повідомили джерела. Він додав, що ситуація для України з часом тільки погіршуватиметься, і краще домовитися про мирне врегулювання зараз, ніж опинитися в ще слабшій позиції в майбутньому, повідомляє NBC News.

Також у публікації йдеться про різні підходи в адміністрації Трампа щодо російсько-української війни. 

Один табір, до якого входять Венс, спеціальний посланник Стів Віткофф та частина чиновників, вважає Україну "головною перешкодою" для миру і виступає за те, щоб змусити Київ піти на серйозні компроміси на користь росіян.

Інший табір, представлений Рубіо та іншою частиною чиновників, вважає росію винною у безпідставному вторгненні до сусідньої країни. Там стверджують, що москва поступиться лише в тому випадку, якщо заплатить ціну за свою агресію у вигляді санкцій та інших заходів тиску. 

На це відреагували держсекретар США Марко Рубіо і віце-президент США Джей Ді Венс. Обидва назвали повідомлення про розкол в адміністрації Трампа "фейком" і "брехнею".

Ця історія - лише черговий приклад тривалої серії повністю фейкових новин, які стверджують про розкол в адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують

- написав Рубіо.

ЗМІ брешуть, щоб зірвати порядок денний президента. Це справді так просто

- написав Венс.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що мирний план США з 28 пунктів, оприлюднений минулого тижня, базується на російському документі, поданому адміністрації Трампа в жовтні поточного року.

Євген Устименко

