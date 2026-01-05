Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський указом від 5 січня офіційно призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента України. Кабінет міністрів звільнив його з посади першого заступника міністра закордонних справ України.
ідеться у президентському указі від 5 січня
Призначити Кислицю Сергія Олеговича Першим заступником Керівника Офісу Президента України
Водночас, як повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, Кабінетом міністрів України сьогодні "звільнено Кислицю Сергія Олеговича з посади першого заступника міністра закордонних справ України".
