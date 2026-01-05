$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 9338 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 28175 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 55534 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 70273 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 54464 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 61124 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 61877 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 64963 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57557 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент України Володимир Зеленський указом від 5 січня офіційно призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента України. Кабінет міністрів звільнив його з посади першого заступника міністра закордонних справ України.

Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ

Президент України Володимир Зеленський указом офіційно призначив Cергія Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента України, ідеться у президентському указі від 5 січня, пише УНН.

Призначити Кислицю Сергія Олеговича Першим заступником Керівника Офісу Президента України

- ідеться в указі №14/2026 від 5 січня.

Водночас, як повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, Кабінетом міністрів України сьогодні "звільнено Кислицю Сергія Олеговича з посади першого заступника міністра закордонних справ України".

Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента03.01.26, 19:39 • 11828 переглядiв

Юлія Шрамко

Політика
Кабінет Міністрів України
Міністерство закордонних справ України
Сергій Кислиця
Володимир Зеленський