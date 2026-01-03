Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента
Київ • УНН
Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця стане першим заступником керівника Офісу Президента. Про це повідомив Володимир Зеленський.
Деталі
Обговорили деталі нашої дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, а саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС. Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі
Нагадаємо
Раніше Володимир Зеленський запропонував уряду призначити Дениса Шмигаля першим віцепремʼєр-міністром та міністром енергетики України.