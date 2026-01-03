Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:51 • 13116 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
15:04 • 20118 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
13:18 • 23195 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 43221 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 66295 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 61044 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 80943 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 45921 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 73625 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 103152 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.2м/с
72%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Жінку, виявлену під завалами харківського багатоповерхового будинку, ідентифікували як матір загиблого хлопчика3 січня, 08:11 • 25798 перегляди
Президент Чехії обговорить антиукраїнські заяви спікера парламенту на урядовому рівні3 січня, 10:18 • 23132 перегляди
Черги на кордоні: після Нового року найскладніша ситуація на польському напрямку3 січня, 11:16 • 22009 перегляди
Рубіо заявив, що Мадуро вже перебуває під вартою у США, а військові дії у Венесуелі завершено3 січня, 11:32 • 30782 перегляди
Трамп опублікував фото Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після затриманняPhoto16:37 • 15788 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 59662 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 78619 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 92647 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 228634 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 157120 перегляди
Актуальнi люди
Ніколас Мадуро
Дональд Трамп
Пем Бонді
Марко Рубіо
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Венесуела
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Миколаївська область
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 55780 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 65287 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 63536 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 157131 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 59397 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Опалення
Truth Social

Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця стане першим заступником керівника Офісу Президента. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента. Про це повідомляє УНН з посиланням на Володимира Зеленського.

Деталі

Обговорили деталі нашої дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, а саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС. Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Раніше Володимир Зеленський запропонував уряду призначити Дениса Шмигаля першим віцепремʼєр-міністром та міністром енергетики України.

Євген Устименко

Політика
Офіс Президента України
Сергій Кислиця
Володимир Зеленський