Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента. Про це повідомляє УНН з посиланням на Володимира Зеленського.

Деталі

Обговорили деталі нашої дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, а саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС. Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Раніше Володимир Зеленський запропонував уряду призначити Дениса Шмигаля першим віцепремʼєр-міністром та міністром енергетики України.