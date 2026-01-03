$42.170.00
15:51 • 12626 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
15:04 • 19276 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
13:18 • 22411 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 42462 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 65671 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 60771 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 80705 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 45848 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 73561 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 103077 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
Графики отключений электроэнергии
Truth Social

Зеленский назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица станет первым заместителем руководителя Офиса Президента. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Владимира Зеленского.

Детали

Обсудили детали нашей дипломатической работы и возможности усиления этого направления в Офисе Президента, а именно обеспечение коммуникации с партнерами на высшем уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД. Сергей будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента. Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее Владимир Зеленский предложил правительству назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром и министром энергетики Украины.

Евгений Устименко

Политика
Офис Президента Украины
Сергей Кислыця
Владимир Зеленский