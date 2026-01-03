Зеленский назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента
Киев • УНН
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица станет первым заместителем руководителя Офиса Президента. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Владимира Зеленского.
Детали
Обсудили детали нашей дипломатической работы и возможности усиления этого направления в Офисе Президента, а именно обеспечение коммуникации с партнерами на высшем уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД. Сергей будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента. Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе
Напомним
Ранее Владимир Зеленский предложил правительству назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром и министром энергетики Украины.