Госдеп США экстренно одобрил продажу Израилю 12 тысяч авиабомб в обход Конгресса
Киев • УНН
Государственный департамент США официально утвердил запрос Израиля на приобретение 12 000 авиационных бомб весом около 450 кг каждая. Государственный секретарь Марко Рубио воспользовался чрезвычайными полномочиями, чтобы ускорить поставку, заявив о критической потребности израильской армии в боеприпасах. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
Это решение позволило администрации отказаться от стандартной процедуры рассмотрения сделки в Конгрессе, которая обычно длится несколько недель, мотивируя это интересами национальной безопасности США и необходимостью поддержки обороноспособности союзника в условиях растущих региональных угроз.
Наращивание боевых возможностей Израиля
Предложенный пакет вооружений направлен на пополнение арсеналов ЦАХАЛа и укрепление сдерживающего фактора против агрессии в Ближневосточном регионе. Пентагон подчеркивает важность предоставления Израилю средств для противодействия текущим военным вызовам. Такая масштабная партия тяжелых боеприпасов позволит израильским ВВС поддерживать высокую интенсивность операций в случае дальнейшей эскалации конфликтов на нескольких фронтах одновременно.
Предложенная продажа улучшит возможности Израиля противостоять текущим и будущим угрозам, укрепит его оборону и послужит сдерживающим фактором для региональных угроз
