01:30 • 3140 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
23:10 • 12456 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 34732 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 42474 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 36113 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 59731 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 27292 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 24922 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 23379 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 21040 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Самоходная гаубица CAESAR

Госдеп США экстренно одобрил продажу Израилю 12 тысяч авиабомб в обход Конгресса

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Марко Рубио воспользовался чрезвычайными полномочиями для поставки 12 000 бомб весом 450 кг каждая. Решение объясняют критической потребностью армии Израиля.

Госдеп США экстренно одобрил продажу Израилю 12 тысяч авиабомб в обход Конгресса

Государственный департамент США официально утвердил запрос Израиля на приобретение 12 000 авиационных бомб весом около 450 кг каждая. Государственный секретарь Марко Рубио воспользовался чрезвычайными полномочиями, чтобы ускорить поставку, заявив о критической потребности израильской армии в боеприпасах. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Это решение позволило администрации отказаться от стандартной процедуры рассмотрения сделки в Конгрессе, которая обычно длится несколько недель, мотивируя это интересами национальной безопасности США и необходимостью поддержки обороноспособности союзника в условиях растущих региональных угроз.

Наращивание боевых возможностей Израиля

Предложенный пакет вооружений направлен на пополнение арсеналов ЦАХАЛа и укрепление сдерживающего фактора против агрессии в Ближневосточном регионе. Пентагон подчеркивает важность предоставления Израилю средств для противодействия текущим военным вызовам. Такая масштабная партия тяжелых боеприпасов позволит израильским ВВС поддерживать высокую интенсивность операций в случае дальнейшей эскалации конфликтов на нескольких фронтах одновременно.

Предложенная продажа улучшит возможности Израиля противостоять текущим и будущим угрозам, укрепит его оборону и послужит сдерживающим фактором для региональных угроз

– говорится в сообщении Государственного департамента.

Степан Гафтко

Соединённые Штаты