Госдеп США экстренно одобрил продажу Израилю 12 тысяч авиабомб в обход Конгресса

Государственный департамент США официально утвердил запрос Израиля на приобретение 12 000 авиационных бомб весом около 450 кг каждая. Государственный секретарь Марко Рубио воспользовался чрезвычайными полномочиями, чтобы ускорить поставку, заявив о критической потребности израильской армии в боеприпасах. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Это решение позволило администрации отказаться от стандартной процедуры рассмотрения сделки в Конгрессе, которая обычно длится несколько недель, мотивируя это интересами национальной безопасности США и необходимостью поддержки обороноспособности союзника в условиях растущих региональных угроз.

Предложенный пакет вооружений направлен на пополнение арсеналов ЦАХАЛа и укрепление сдерживающего фактора против агрессии в Ближневосточном регионе. Пентагон подчеркивает важность предоставления Израилю средств для противодействия текущим военным вызовам. Такая масштабная партия тяжелых боеприпасов позволит израильским ВВС поддерживать высокую интенсивность операций в случае дальнейшей эскалации конфликтов на нескольких фронтах одновременно.

Предложенная продажа улучшит возможности Израиля противостоять текущим и будущим угрозам, укрепит его оборону и послужит сдерживающим фактором для региональных угроз