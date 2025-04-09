Армия обороны Израиля

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Существует риск, что война в Газе продолжится. Подписанное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС может вступить в силу только в понедельник. Правительство Израиля соберется только в субботу вечером, чтобы проголосовать за соглашение.