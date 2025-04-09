Армия обороны Израиля снова начинает боевые действия в секторах Рафах, Аль-Наср, Аль-Шавка и других районах Газы. Жителям необходимо срочно перебраться в убежище в Аль-Маваси.
ЦАХАЛ начал авиаудары по объектам «Хезболлы» после ракетного обстрела Метулы. Израиль возлагает ответственность на правительство Ливана за безопасность на своей территории.
Армия обороны Израиля ликвидирует инфраструктуру террористов в Газе и наносит удары по объектам Хезболлы в Ливане. Операции направлены на уничтожение террористических ячеек и инфраструктуры.
ВВС Израиля атаковали военные объекты "Хезболлы" на юге Ливана, совершив 20-30 отдельных взрывов. ЦАХАЛ обнаружил оружие и ракетные установки, нарушающие соглашение о прекращении огня.
ЦАХАЛ атаковал военные объекты и склады оружия на юге Сирии, включая командные центры. Министр обороны Израиля предупредил, что не допустит превращения юга Сирии в юг Ливана.
На стадионе Камиль Шамун в Бейруте состоялась масштабная церемония захоронения лидера Хезболлы Хасана Насраллы. В траурной процессии приняли участие более 50 тысяч человек, включая высокопоставленных представителей Ирана.
В пригороде Тель-Авива взорвали три автобуса, четвертую бомбу обезвредили. Израильские службы безопасности обвиняют палестинских боевиков и усиливают меры безопасности.
Израиль обнаружил несоответствие одного из тел, переданных ХАМАС во время обмена в рамках перемирия. Среди переданных тел были двое детей и женщина, но одно из тел не принадлежит матери мальчиков, как утверждал ХАМАС.
ВВС Израиля атаковали объекты Хезболлы на ливанско-сирийской границе, которые использовались для контрабанды оружия. ЦАХАЛ заявил о продолжении операций против террористической организации.
ЦАХАЛ получил от Красного Креста тела четырех погибших израильских заложников из сектора Газа. Военные провели церемонию и транспортируют тела в Израиль для идентификации.
ЦАХАЛ атаковал военные объекты "Хезболлы" на территории Ливана, где были обнаружены ракетные установки и оружие. Удары были нанесены в ответ на нарушение договоренностей между странами.
В Израиль прибыла партия 2000-фунтовых бомб MK-84 из США после 9-месячной паузы в поставках. Трамп отменил запрет Байдена на поставки тяжелого вооружения, который действовал с мая 2024 года.
Саша Труфанов, Иэр Хорн и Сагуи Декель-Чен пересекли границу Израиля после освобождения из плена ХАМАС. Это шестой обмен заложников, после которого Израиль должен освободить 369 палестинских заключенных.
Израильская армия повысила боеготовность на юге и направила дополнительные войска в Сектор Газа. Это произошло после ультиматума Нетаньяху об освобождении заложников до 15 февраля.
Армия обороны Израиля нанесла удары по тоннелю контрабанды оружия между Сирией и Ливаном в районе Бекка. Также были уничтожены склады боеприпасов и ракетные установки, представлявшие угрозу безопасности.
ХАМАС передал Израилю трех гражданских заложников - Офера Кальдерона, Ярдена Бибаса и Кита Сигела. В обмен Израиль должен освободить 180 палестинских заключенных.
8 заложников, включая трех израильтян и пятерых граждан Таиланда, освобождены из плена ХАМАС в секторе Газа. В обмен Израиль должен освободить 110 палестинских заключенных.
В секторе Газа боевики ХАМАС освободили 8 заложников - трех израильтян и пятерых граждан Таиланда. В обмен Израиль должен освободить 110 палестинских заключенных.
Михаэль Бродский опроверг информацию об инициативе Израиля передать Украине захваченное в Ливане российское оружие. Он пояснил, что это была лишь частная законодательная инициатива, которая не получила продолжения.
Четыре израильские военнослужащие-разведчицы, похищенные ХАМАС с поста Нахаль Оз 7 октября, вернулись домой. Заложниц передали через Красный Крест, после чего они воссоединились с семьями.
Заместитель главы МИД Израиля предложила передать Украине оружие российского производства, захваченное у врагов. Стороны также обсудили угрозы от сотрудничества Ирана с РФ и двустороннее сотрудничество.
Израиль начал масштабную военную операцию против терроризма в городе Дженин на Западном берегу. ЦАХАЛ, ШАБАК и израильская полиция участвуют в операции «Железная стена» для укрепления безопасности в регионе.
Израильские военные обстреляли палестинцев, которые приблизились к войскам в городе Рафах на юге Сектора Газа. ЦАХАЛ заявил, что действовал в соответствии с соглашением о прекращении огня для поддержания зоны безопасности.
ХАМАС направил Израилю список заложников для освобождения, среди которых три женщины. Обмен должен состояться в рамках 42-дневного перемирия, где планируется обменять 33 израильтян на 1900 палестинцев.
ХАМАС не предоставил список заложников для обмена, нарушив ключевые условия перемирия. В ответ ЦАХАЛ продолжает военные удары по сектору Газа по директиве премьер-министра.
Существует риск, что война в Газе продолжится. Подписанное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС может вступить в силу только в понедельник. Правительство Израиля соберется только в субботу вечером, чтобы проголосовать за соглашение.
Израильские военные ликвидировали боевика ХАМАС Мухаммеда Хашама Захеди Абу Аль-Руса, причастного к атаке на фестиваль Nova 7 октября. ЦАХАЛ также нанес удары по 50 объектам террора в Секторе Газа.
Мохаммед Синвар, младший брат ликвидированного Яхьи Синвара, стал новым лидером ХАМАС в Газе. Он известен под прозвищем «Тень» и работает над восстановлением боевых группировок вопреки решению руководства в Дохе.
Израильская делегация прибыла в Доху для переговоров с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня. Основные разногласия касаются контроля над Филадельфийским коридором и присутствия войск в Газе.
Израильская делегация прибыла в Катар для возобновления непрямых переговоров с ХАМАС по освобождению заложников. Премьер-министр Нетаньяху предоставил подробные инструкции по ведению переговорного процесса.