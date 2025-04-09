Армия обороны Израиля

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25516 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 34229 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 43589 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 51367 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 64028 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 55212 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54820 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117133 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81280 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224242 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
52%
Популярные новости

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 31276 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83038 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17334 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14198 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 14765 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83154 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117133 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224244 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 401605 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394168 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10198 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13719 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14262 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17408 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74532 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Армия обороны Израиля

Новости по теме

ЦАХАЛ снова призвал к эвакуации жителей Рафаха в Газе: заявил о возвращении к боевым действиям

Армия обороны Израиля снова начинает боевые действия в секторах Рафах, Аль-Наср, Аль-Шавка и других районах Газы. Жителям необходимо срочно перебраться в убежище в Аль-Маваси.

Новости Мира • 31 марта, 08:19 • 11443 просмотра

Израиль ответил авиаударами по объектам "Хезболлы" на ракетный обстрел из Ливана

ЦАХАЛ начал авиаудары по объектам «Хезболлы» после ракетного обстрела Метулы. Израиль возлагает ответственность на правительство Ливана за безопасность на своей территории.

Новости Мира • 22 марта, 10:49 • 73148 просмотра

Израиль атаковал объекты террористов в Газе и Ливане

Армия обороны Израиля ликвидирует инфраструктуру террористов в Газе и наносит удары по объектам Хезболлы в Ливане. Операции направлены на уничтожение террористических ячеек и инфраструктуры.

Война • 20 марта, 23:19 • 14956 просмотра

Израиль нанес самые масштабные удары по "Хезболле" с момента перемирия

ВВС Израиля атаковали военные объекты "Хезболлы" на юге Ливана, совершив 20-30 отдельных взрывов. ЦАХАЛ обнаружил оружие и ракетные установки, нарушающие соглашение о прекращении огня.

Война • 7 марта, 23:24 • 25122 просмотра

Армия Израиля нанесла удары по военным объектам на юге Сирии

ЦАХАЛ атаковал военные объекты и склады оружия на юге Сирии, включая командные центры. Министр обороны Израиля предупредил, что не допустит превращения юга Сирии в юг Ливана.

Новости Мира • 26 февраля, 00:02 • 26685 просмотра

В столице Ливана тысячи людей собрались на похороны бывшего лидера «Хезболлы»

На стадионе Камиль Шамун в Бейруте состоялась масштабная церемония захоронения лидера Хезболлы Хасана Насраллы. В траурной процессии приняли участие более 50 тысяч человек, включая высокопоставленных представителей Ирана.

Новости Мира • 23 февраля, 13:42 • 21317 просмотра

Израиль обвиняет палестинских боевиков во взрывах в пригороде Тель-Авива

В пригороде Тель-Авива взорвали три автобуса, четвертую бомбу обезвредили. Израильские службы безопасности обвиняют палестинских боевиков и усиливают меры безопасности.

Новости Мира • 21 февраля, 07:33 • 23126 просмотра

ХАМАС передал Израилю тело, которое не соответствует заявленному лицу

Израиль обнаружил несоответствие одного из тел, переданных ХАМАС во время обмена в рамках перемирия. Среди переданных тел были двое детей и женщина, но одно из тел не принадлежит матери мальчиков, как утверждал ХАМАС.

Новости Мира • 21 февраля, 03:08 • 26240 просмотра

Израиль нанес авиаудары по объектам Хезболлы на границе двух стран

ВВС Израиля атаковали объекты Хезболлы на ливанско-сирийской границе, которые использовались для контрабанды оружия. ЦАХАЛ заявил о продолжении операций против террористической организации.

Новости Мира • 20 февраля, 22:51 • 23348 просмотра

Красный Крест передал ЦАХАЛу тела четырех убитых в Газе израильских заложников

ЦАХАЛ получил от Красного Креста тела четырех погибших израильских заложников из сектора Газа. Военные провели церемонию и транспортируют тела в Израиль для идентификации.

Новости Мира • 20 февраля, 09:26 • 20473 просмотра

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ атаковал военные объекты "Хезболлы" на территории Ливана, где были обнаружены ракетные установки и оружие. Удары были нанесены в ответ на нарушение договоренностей между странами.

Новости Мира • 17 февраля, 01:28 • 28096 просмотра

США отправили 2000-фунтовые бомбы в Израиль после отмены заморозки Трампом

В Израиль прибыла партия 2000-фунтовых бомб MK-84 из США после 9-месячной паузы в поставках. Трамп отменил запрет Байдена на поставки тяжелого вооружения, который действовал с мая 2024 года.

Новости Мира • 16 февраля, 12:22 • 33665 просмотра

Еще трое заложников вернулись в Израиль после освобождения ХАМАС

Саша Труфанов, Иэр Хорн и Сагуи Декель-Чен пересекли границу Израиля после освобождения из плена ХАМАС. Это шестой обмен заложников, после которого Израиль должен освободить 369 палестинских заключенных.

Новости Мира • 15 февраля, 08:58 • 22652 просмотра

ЦАХАЛ усиливает военное присутствие возле Газы из-за ультиматума ХАМАСа

Израильская армия повысила боеготовность на юге и направила дополнительные войска в Сектор Газа. Это произошло после ультиматума Нетаньяху об освобождении заложников до 15 февраля.

Новости Мира • 12 февраля, 00:32 • 29553 просмотра

Израиль атаковал туннель контрабанды оружия между Сирией и Ливаном

Армия обороны Израиля нанесла удары по тоннелю контрабанды оружия между Сирией и Ливаном в районе Бекка. Также были уничтожены склады боеприпасов и ракетные установки, представлявшие угрозу безопасности.

Новости Мира • 10 февраля, 01:18 • 47089 просмотра

Израиль вернул еще трех заложников после 484 дней в плену ХАМАС

ХАМАС передал Израилю трех гражданских заложников - Офера Кальдерона, Ярдена Бибаса и Кита Сигела. В обмен Израиль должен освободить 180 палестинских заключенных.

Новости Мира • 1 февраля, 09:57 • 28114 просмотра

В Израиль вернулись 8 заложников, которые были освобождены из плена ХАМАС

8 заложников, включая трех израильтян и пятерых граждан Таиланда, освобождены из плена ХАМАС в секторе Газа. В обмен Израиль должен освободить 110 палестинских заключенных.

Новости Мира • 30 января, 13:05 • 22745 просмотра

Возвращение после 482 дней плена: в Газе начался обмен заложниками

В секторе Газа боевики ХАМАС освободили 8 заложников - трех израильтян и пятерых граждан Таиланда. В обмен Израиль должен освободить 110 палестинских заключенных.

Общество • 30 января, 10:14 • 25555 просмотра

Посол Израиля опроверг информацию о передаче трофейного оружия Украине

Михаэль Бродский опроверг информацию об инициативе Израиля передать Украине захваченное в Ливане российское оружие. Он пояснил, что это была лишь частная законодательная инициатива, которая не получила продолжения.

Война • 27 января, 20:28 • 64547 просмотра

ХАМАС освободил еще четырех израильских военных-заложниц после 477 дней плена

Четыре израильские военнослужащие-разведчицы, похищенные ХАМАС с поста Нахаль Оз 7 октября, вернулись домой. Заложниц передали через Красный Крест, после чего они воссоединились с семьями.

Новости Мира • 25 января, 10:16 • 30081 просмотра

Израиль может передать Украине трофейное российское оружие, захваченное в Ливане - посольство

Заместитель главы МИД Израиля предложила передать Украине оружие российского производства, захваченное у врагов. Стороны также обсудили угрозы от сотрудничества Ирана с РФ и двустороннее сотрудничество.

Война • 21 января, 18:18 • 31789 просмотра

Премьер Израиля Нетаньяху объявил о начале военной операции «Железная стена» на западном берегу реки Иордан

Израиль начал масштабную военную операцию против терроризма в городе Дженин на Западном берегу. ЦАХАЛ, ШАБАК и израильская полиция участвуют в операции «Железная стена» для укрепления безопасности в регионе.

Новости Мира • 21 января, 13:01 • 29992 просмотра

Армия обороны Израиля открыла огонь по палестинцам в Секторе Газа - СМИ

Израильские военные обстреляли палестинцев, которые приблизились к войскам в городе Рафах на юге Сектора Газа. ЦАХАЛ заявил, что действовал в соответствии с соглашением о прекращении огня для поддержания зоны безопасности.

Новости Мира • 21 января, 03:57 • 31739 просмотра

ХАМАС передал список заложников для обмена с Израилем: что известно

ХАМАС направил Израилю список заложников для освобождения, среди которых три женщины. Обмен должен состояться в рамках 42-дневного перемирия, где планируется обменять 33 израильтян на 1900 палестинцев.

Новости Мира • 19 января, 08:37 • 30715 просмотра

Израиль продолжает обстреливать сектор Газы из-за нарушения условий соглашения ХАМАСом

ХАМАС не предоставил список заложников для обмена, нарушив ключевые условия перемирия. В ответ ЦАХАЛ продолжает военные удары по сектору Газа по директиве премьер-министра.

Новости Мира • 19 января, 07:08 • 31376 просмотра
Эксклюзив

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Существует риск, что война в Газе продолжится. Подписанное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС может вступить в силу только в понедельник. Правительство Израиля соберется только в субботу вечером, чтобы проголосовать за соглашение.

Новости Мира • 17 января, 07:39 • 198918 просмотра

Израиль ликвидировал представителя ХАМАС, который устроил резню на фестивале 7 октября

Израильские военные ликвидировали боевика ХАМАС Мухаммеда Хашама Захеди Абу Аль-Руса, причастного к атаке на фестиваль Nova 7 октября. ЦАХАЛ также нанес удары по 50 объектам террора в Секторе Газа.

Новости Мира • 17 января, 02:11 • 29455 просмотра

После убийства Яхьи Синвара ХАМАС возглавил его брат Мохаммед Синвар - The Wall Street Journal

Мохаммед Синвар, младший брат ликвидированного Яхьи Синвара, стал новым лидером ХАМАС в Газе. Он известен под прозвищем «Тень» и работает над восстановлением боевых группировок вопреки решению руководства в Дохе.

Новости Мира • 13 января, 09:31 • 21912 просмотра

В мирных переговорах между Израилем и ХАМАС наблюдается прогресс: что известно

Израильская делегация прибыла в Доху для переговоров с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня. Основные разногласия касаются контроля над Филадельфийским коридором и присутствия войск в Газе.

Новости Мира • 13 января, 07:41 • 23128 просмотра

Израиль и ХАМАС возобновили переговоры в Катаре: что известно о новой попытке

Израильская делегация прибыла в Катар для возобновления непрямых переговоров с ХАМАС по освобождению заложников. Премьер-министр Нетаньяху предоставил подробные инструкции по ведению переговорного процесса.

Новости Мира • 5 января, 14:47 • 33322 просмотра