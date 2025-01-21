Армия обороны Израиля открыла огонь по палестинцам в Секторе Газа - СМИ
Киев • УНН
Израильские военные обстреляли палестинцев, которые приблизились к войскам в городе Рафах на юге Сектора Газа. ЦАХАЛ заявил, что действовал в соответствии с соглашением о прекращении огня для поддержания зоны безопасности.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по подозрительным палестинцам, которые "представляли угрозу" войскам, размещенным в городе Рафах на юге Сектора Газа. Об этом сообщает издание The Times of Israel, передает УНН.
Детали
По информации издания, в понедельник, 20 января армия обороны Израиля заявила, что открыла огонь по подозрительным палестинцам, которые "представляли угрозу" войскам, дислоцированным в Рафасе на юге Газы.
По словам военных, подозреваемые, которые приблизились к войскам в Рафахе, были обстреляны и ранены
Издание напомнило, что израильские войска все еще дислоцированы в Секторе Газа, несмотря на перемирие с ХАМАС. Военные несколько раз предупреждала палестинцев, чтобы они не приближались к местам дислокации ЦАХАЛ.
"ЦАХАЛ действует в соответствии с соглашением о прекращении огня и поддерживает зону безопасности в соответствии с соглашением. Дальнейшие подробности выясняются", - говорится в сообщении.
Напомним
Израиль объявил начало перемирия в Секторе Газа 19 января в 11:15 по местному времени. Это произошло после того, как ХАМАС передал список трех женщин-заложниц, которые должны быть освобождены.