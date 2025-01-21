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Армия обороны Израиля открыла огонь по палестинцам в Секторе Газа - СМИ

Армия обороны Израиля открыла огонь по палестинцам в Секторе Газа - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10786 просмотра

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Израильские военные обстреляли палестинцев, которые приблизились к войскам в городе Рафах на юге Сектора Газа. ЦАХАЛ заявил, что действовал в соответствии с соглашением о прекращении огня для поддержания зоны безопасности.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по подозрительным палестинцам, которые "представляли угрозу" войскам, размещенным в городе Рафах на юге Сектора Газа. Об этом сообщает издание The Times of Israel, передает УНН.

Детали

По информации издания, в понедельник, 20 января армия обороны Израиля заявила, что открыла огонь по подозрительным палестинцам, которые "представляли угрозу" войскам, дислоцированным в Рафасе на юге Газы.

По словам военных, подозреваемые, которые приблизились к войскам в Рафахе, были обстреляны и ранены

- пишет The Times of Israel.

Издание напомнило, что израильские войска все еще дислоцированы в Секторе Газа, несмотря на перемирие с ХАМАС. Военные несколько раз предупреждала палестинцев, чтобы они не приближались к местам дислокации ЦАХАЛ.

"ЦАХАЛ действует в соответствии с соглашением о прекращении огня и поддерживает зону безопасности в соответствии с соглашением. Дальнейшие подробности выясняются", - говорится в сообщении.

Напомним

Израиль объявил начало перемирия в Секторе Газа 19 января в 11:15 по местному времени. Это произошло после того, как ХАМАС передал список трех женщин-заложниц, которые должны быть освобождены.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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