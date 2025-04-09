На юге Сектора Газа обнаружили тела 15 сотрудников гуманитарных миссий. ООН призывает к немедленному расследованию инцидента с участием израильских военных.
Израильские военные обстреляли палестинцев, которые приблизились к войскам в городе Рафах на юге Сектора Газа. ЦАХАЛ заявил, что действовал в соответствии с соглашением о прекращении огня для поддержания зоны безопасности.
Расследование израильских военных показало, что их наземные операции повлияли на решение ХАМАС убить шестерых заложников в Рафасе. Тела были найдены в подземной шахте, солдаты не знали о присутствии заложников.
Израильские военные провели масштабную операцию против террористических целей в Газе и Ливане. Уничтожены военные объекты, склады оружия и пусковые установки, ликвидированы десятки террористов.
Премьер-министр Великобритании обсудил с Нетаньяху смерть лидера ХАМАСа Яхьи Синвара. Он выразил надежду, что это может привести к прекращению боев в Газе и освобождению заложников.
Миссия Ирана при ООН заявила, что смерть лидера ХАМАС Яхьи Синвара укрепит «дух сопротивления». Иранские дипломаты назвали Синвара «мучеником» и примером для молодежи, подчеркивая продолжение сопротивления.
Источники Sky News Arabia подтвердили ликвидацию лидера Хамаса Яхьи Синвара во время операции израильской армии в Рафасе. ЦАХАЛ считает его ответственным за нападение 7 октября 2023 года.
ЦАХАЛ уничтожил командующего беспилотными силами ХАМАС в Газе и поразил более 140 целей «Хезболлы». Израильские войска ликвидировали десятки террористов и обнаружили большое количество оружия.
В Дохе продолжатся переговоры о прекращении огня в Газе. Количество погибших в анклаве превысило 40 тысяч за 10 месяцев конфликта, Израиль продолжает военные операции.
Израиль отдает приказ о массовой эвакуации Хан-Юниса в секторе Газа, сигнализируя о возобновлении наземного наступления на боевиков ХАМАС.
Израильская армия штурмовала окрестности города Газа. Сейчас сообщается о гибели по меньшей мере семи человек в результате ударов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США заблокировали поставки оружия, необходимого Израилю для "войны за его существование", но Белый дом, Госдепартамент и Пентагон были озадачены его заявлением и отрицали какую-либо информацию о такой блокаде.
Представители Конгресса США поддержали продажу Израилю 50 истребителей F-15 на сумму более 18 миллиардов долларов, несмотря на предыдущие беспокойства относительно войны Израиля в Газе.
Израиль подписал соглашение с США на сумму 3 миллиарда долларов о приобретении 25 дополнительных истребителей-невидимок Lockheed Martin F - 35. Поставка истребителей запланирована на 2028 год, - их общий парк в ЦАХАЛе достигнет 75 самолетов.
Финляндия выступает против призывов ЕС ввести торговые санкции против Израиля, несмотря на ухудшение гуманитарной ситуации в Газе из-за израильских военных операций, предпочитая продолжать торговлю с высокотехнологичной страной.
Война с ХАМАС в Газе сейчас является самой дорогой в истории Израиля. Ожидаемая общая стоимость до 2025 года оценивается в 250 млрд шекелей (67,4 млрд долларов).
Израиль заявляет, что он получил контроль над границей Газы с Египтом во время наступления на Рафах, достигнув ключевой цели - помешать ХАМАСУ перевооружиться путем контрабанды оружия через туннели из Египта.
Алжир предложил проект резолюции ООН, требующей немедленного прекращения огня в Газе, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСОМ.
Израиль отрицает нанесение удара по палаточному городку в Газе, в результате которого, по сообщениям, погиб 21 человек.
Израильские танки достигли центра города Рафах на юге сектора Газа и захватили стратегический холм у границы с Египтом, фактически контролируя всю границу со стороны Газы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные допустили «трагическую ошибку», в результате которой из-за израильского удара по городу Рафах на юге Газы произошел пожар в лагере беженцев и погибли по меньшей мере 45 человек.
Израильский авиаудар убил 45 палестинцев в палаточном городке в Рафахе в Газе, что вызвало международный резонанс и призывы администрации Байдена к Израилю защищать гражданское население, преследуя боевиков ХАМАС.
Израильский авиаудар по палаточному городку в Рафахе в Газе унес жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс.
Египетский солдат погиб во время перестрелки между израильскими и египетскими войсками возле пограничного перехода Рафах на юге сектора Газа.
Министерство здравоохранения сектора Газа, управляемое ХАМАС, заявило, что десятки людей были убиты или ранены в результате взрыва в лагере беженцев в районе Рафаха.
Израильская армия объявила о ликвидации главы штаб-квартиры ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Ясина Рабиа и высокопоставленного представителя ХАМАС Халеда Нагара в результате авиаудара в Рафахе, сектор Газа.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой отмечается необходимость усиления безопасности гуманитарных работников в Газе, при этом рф воздержалась.
Высший суд ООН обязал Израиль немедленно прекратить военное наступление в Рафахе, Газа, ссылаясь на катастрофические гуманитарные условия и потенциальный геноцид против палестинцев.
Израиль пересмотрел свои планы военного наступления на Рафы, чтобы учесть опасения США, которые привели к эвакуации почти двух третей населения города.
Прокурор Международного уголовного суда ходатайствует о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАСа за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа после 8 октября 2023 года.