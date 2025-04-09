Нетаньяху назвал трагической ошибкой гибель гражданских во время израильского удара по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные допустили «трагическую ошибку», в результате которой из-за израильского удара по городу Рафах на юге Газы произошел пожар в лагере беженцев и погибли по меньшей мере 45 человек.