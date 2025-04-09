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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Действия ЦАХАЛ «повлияли» на убийство шести заложников ХАМАСом - расследование израильских военных

Расследование израильских военных показало, что их наземные операции повлияли на решение ХАМАС убить шестерых заложников в Рафасе. Тела были найдены в подземной шахте, солдаты не знали о присутствии заложников.

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ЦАХАЛ уничтожил более 50 террористических объектов в Газе и Ливане

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Британский премьер: смерть лидера ХАМАСа может остановить бои в Газе

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В Иране заявили, что смерть лидера ХАМАС усилит «дух сопротивления»

Миссия Ирана при ООН заявила, что смерть лидера ХАМАС Яхьи Синвара укрепит «дух сопротивления». Иранские дипломаты назвали Синвара «мучеником» и примером для молодежи, подчеркивая продолжение сопротивления.

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СМИ подтверждают, что Израиль ликвидировал руководителя Хамаса Яхью Синвара

Источники Sky News Arabia подтвердили ликвидацию лидера Хамаса Яхьи Синвара во время операции израильской армии в Рафасе. ЦАХАЛ считает его ответственным за нападение 7 октября 2023 года.

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Израиль заявил о 140 ударах по объектам "Хезболлы" и ликвидации одного из командиров ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ уничтожил командующего беспилотными силами ХАМАС в Газе и поразил более 140 целей «Хезболлы». Израильские войска ликвидировали десятки террористов и обнаружили большое количество оружия.

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Сегодня продолжатся переговоры о прекращении огня в Газе, количество погибших в анклаве превысило 40 тысяч

В Дохе продолжатся переговоры о прекращении огня в Газе. Количество погибших в анклаве превысило 40 тысяч за 10 месяцев конфликта, Израиль продолжает военные операции.

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Израиль распорядился об эвакуации из города Хан-Юнис в Газе, ожидается возобновление боевых действий

Израиль отдает приказ о массовой эвакуации Хан-Юниса в секторе Газа, сигнализируя о возобновлении наземного наступления на боевиков ХАМАС.

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Израильская атака на квартал Газы привела к гибели по меньшей мере 7 человек

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Израиль нуждается в оружии, но Вашингтон блокирует поставки-заявление Нетаньяху озадачило Белый дом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США заблокировали поставки оружия, необходимого Израилю для "войны за его существование", но Белый дом, Госдепартамент и Пентагон были озадачены его заявлением и отрицали какую-либо информацию о такой блокаде.

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США готовятся продать Израилю 50 истребителей F-15

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Израиль подписал контракт на покупку 25 дополнительных истребителей-невидимок F-35 в США на сумму 3 миллиарда долларов

Израиль подписал соглашение с США на сумму 3 миллиарда долларов о приобретении 25 дополнительных истребителей-невидимок Lockheed Martin F - 35. Поставка истребителей запланирована на 2028 год, - их общий парк в ЦАХАЛе достигнет 75 самолетов.

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Финляндия выступает против призывов ЕС ввести торговые санкции против Израиля

Финляндия выступает против призывов ЕС ввести торговые санкции против Израиля, несмотря на ухудшение гуманитарной ситуации в Газе из-за израильских военных операций, предпочитая продолжать торговлю с высокотехнологичной страной.

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Война в Газе обойдется Израилю в 67,4 млрд долларов к 2025 году

Война с ХАМАС в Газе сейчас является самой дорогой в истории Израиля. Ожидаемая общая стоимость до 2025 года оценивается в 250 млрд шекелей (67,4 млрд долларов).

Новости Мира • 30 мая, 07:00 • 20421 просмотра

Израиль заявил, что получил контроль над границей Газы с Египтом во время наступления на Рафах

Израиль заявляет, что он получил контроль над границей Газы с Египтом во время наступления на Рафах, достигнув ключевой цели - помешать ХАМАСУ перевооружиться путем контрабанды оружия через туннели из Египта.

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Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

Алжир предложил проект резолюции ООН, требующей немедленного прекращения огня в Газе, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСОМ.

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Израильские военные отрицают удар по палаточному городку в Газе

Израиль отрицает нанесение удара по палаточному городку в Газе, в результате которого, по сообщениям, погиб 21 человек.

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Израильские танки достигли центра Рафаха, военные действия продолжаются – ВВС

Израильские танки достигли центра города Рафах на юге сектора Газа и захватили стратегический холм у границы с Египтом, фактически контролируя всю границу со стороны Газы.

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Нетаньяху назвал трагической ошибкой гибель гражданских во время израильского удара по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные допустили «трагическую ошибку», в результате которой из-за израильского удара по городу Рафах на юге Газы произошел пожар в лагере беженцев и погибли по меньшей мере 45 человек.

Новости Мира • 28 мая, 08:19 • 19503 просмотра

Байден призывает Израиль защитить гражданское население после удара по Рафаху

Израильский авиаудар убил 45 палестинцев в палаточном городке в Рафахе в Газе, что вызвало международный резонанс и призывы администрации Байдена к Израилю защищать гражданское население, преследуя боевиков ХАМАС.

Новости Мира • 28 мая, 05:42 • 18195 просмотра

Израильская атака на палаточный городок Рафах унесла жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс

Израильский авиаудар по палаточному городку в Рафахе в Газе унес жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс.

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Вблизи пограничного перехода Рафах между израильскими и египетскими войсками произошла стрельба: погиб египетский военный

Египетский солдат погиб во время перестрелки между израильскими и египетскими войсками возле пограничного перехода Рафах на юге сектора Газа.

Новости Мира • 27 мая, 17:19 • 24077 просмотра

Израильский удар поразил район Рафаха после обстрела ХАМАС

Министерство здравоохранения сектора Газа, управляемое ХАМАС, заявило, что десятки людей были убиты или ранены в результате взрыва в лагере беженцев в районе Рафаха.

Новости Мира • 27 мая, 05:59 • 21449 просмотра

Армия Израиля заявила о ликвидации в Рафахе главы штаба ХАМАС

Израильская армия объявила о ликвидации главы штаб-квартиры ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Ясина Рабиа и высокопоставленного представителя ХАМАС Халеда Нагара в результате авиаудара в Рафахе, сектор Газа.

Война • 27 мая, 00:04 • 28372 просмотра

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по усилению безопасности гуманитарных работников в Газе

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой отмечается необходимость усиления безопасности гуманитарных работников в Газе, при этом рф воздержалась.

Новости Мира • 25 мая, 00:56 • 29533 просмотра

Суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе

Высший суд ООН обязал Израиль немедленно прекратить военное наступление в Рафахе, Газа, ссылаясь на катастрофические гуманитарные условия и потенциальный геноцид против палестинцев.

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Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США

Израиль пересмотрел свои планы военного наступления на Рафы, чтобы учесть опасения США, которые привели к эвакуации почти двух третей населения города.

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Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАСа

Прокурор Международного уголовного суда ходатайствует о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАСа за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа после 8 октября 2023 года.

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