Израиль и США обсуждают судьбу боевиков ХАМАС в туннелях Рафаха, где заблокировано около 200 бойцов
Киев • УНН
Израиль и США ведут переговоры относительно 200 боевиков ХАМАС, заблокированных в туннелях Рафаха. Вашингтон настаивает на безопасном коридоре, тогда как премьер Нетаньяху считает это рискованным шагом.
По сообщению BBC, Израиль и США ведут переговоры о примерно 200 боевиках ХАМАС, заблокированных в туннелях Рафаха после того, как ЦАХАЛ взял территорию под контроль. Об этом пишет УНН.
Детали
Вашингтон настаивает на создании безопасного коридора для их отхода, но для премьера Нетаньяху это непопулярный и рискованный шаг.
Источники BBC в Иерусалиме отмечают, что в последнее время переговоры о судьбе застрявших боевиков обострились. Для администрации Трампа это стало неожиданным и сложным вызовом.
ХАМАС сообщил США о прекращении действия соглашения о перемирии в Газе - СМИ23.11.25, 13:17 • 10994 просмотра