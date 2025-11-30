Израиль и США обсуждают судьбу боевиков ХАМАС в туннелях Рафаха, где заблокировано около 200 бойцов

$42.190.00
10:20 • 774 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
07:27 • 7124 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 19910 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 30265 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 25400 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 24330 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 21912 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 16973 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 16234 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14660 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
публикации
Эксклюзивы
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 23267 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 72305 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 56817 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 64823 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 63301 просмотра
Израиль и США обсуждают судьбу боевиков ХАМАС в туннелях Рафаха, где заблокировано около 200 бойцов

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Израиль и США ведут переговоры относительно 200 боевиков ХАМАС, заблокированных в туннелях Рафаха. Вашингтон настаивает на безопасном коридоре, тогда как премьер Нетаньяху считает это рискованным шагом.

Израиль и США обсуждают судьбу боевиков ХАМАС в туннелях Рафаха, где заблокировано около 200 бойцов
Фото: Reuters

По сообщению BBC, Израиль и США ведут переговоры о примерно 200 боевиках ХАМАС, заблокированных в туннелях Рафаха после того, как ЦАХАЛ взял территорию под контроль. Об этом пишет УНН.

Детали

Вашингтон настаивает на создании безопасного коридора для их отхода, но для премьера Нетаньяху это непопулярный и рискованный шаг.

Источники BBC в Иерусалиме отмечают, что в последнее время переговоры о судьбе застрявших боевиков обострились. Для администрации Трампа это стало неожиданным и сложным вызовом.

ХАМАС сообщил США о прекращении действия соглашения о перемирии в Газе - СМИ23.11.25, 13:17 • 10994 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Выборы в США
Израиль
Иерусалим
Армия обороны Израиля
Дональд Трамп
Рафах
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа