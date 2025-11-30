Израиль и США обсуждают судьбу боевиков ХАМАС в туннелях Рафаха, где заблокировано около 200 бойцов

Фото: Reuters

По сообщению BBC, Израиль и США ведут переговоры о примерно 200 боевиках ХАМАС, заблокированных в туннелях Рафаха после того, как ЦАХАЛ взял территорию под контроль. Об этом пишет УНН.

Детали

Вашингтон настаивает на создании безопасного коридора для их отхода, но для премьера Нетаньяху это непопулярный и рискованный шаг.

Источники BBC в Иерусалиме отмечают, что в последнее время переговоры о судьбе застрявших боевиков обострились. Для администрации Трампа это стало неожиданным и сложным вызовом.

