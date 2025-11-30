Ізраїль та США обговорюють долю бойовиків ХАМАС у тунелях Рафаха, де заблоковано близько 200 бійців

$42.190.00
48.870.00
ukenru
10:20 • 922 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
07:27 • 7356 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 20015 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 30379 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 25502 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 24402 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 21982 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17010 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16273 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14682 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.9м/с
84%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ракетний удар по Вишгороду: рятувальники оприлюднили кадри пожежі в багатоповерхівціVideo30 листопада, 01:06 • 8682 перегляди
Палестинська адміністрація продовжує виплати терористам попри зобов'язання - The Telegraph30 листопада, 02:38 • 5682 перегляди
Десятки тисяч румунів залишилися без питної води через проблеми на греблі30 листопада, 03:31 • 6924 перегляди
Економіка воєнного часу: купівельна спроможність росіян і надалі послаблюється - ISW05:15 • 4108 перегляди
Польський президент Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після його візиту до москви09:40 • 3678 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 23361 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 72376 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 56875 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 64874 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 63362 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Київська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 23361 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 38346 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 55743 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 75245 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 106874 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
The Washington Post
The New York Times
Соціальна мережа

Ізраїль та США обговорюють долю бойовиків ХАМАС у тунелях Рафаха, де заблоковано близько 200 бійців

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Ізраїль та США ведуть переговори щодо 200 бойовиків ХАМАС, заблокованих у тунелях Рафаха. Вашингтон наполягає на безпечному коридорі, тоді як прем'єр Нетаньяху вважає це ризикованим кроком.

Ізраїль та США обговорюють долю бойовиків ХАМАС у тунелях Рафаха, де заблоковано близько 200 бійців
Фото: Reuters

За повідомленням ВВС, Ізраїль і США ведуть переговори щодо близько 200 бойовиків ХАМАС, заблокованих у тунелях Рафаха після того, як ЦАХАЛ взяв територію під контроль. Про це пише УНН.

Деталі

Вашингтон наполягає на створенні безпечного коридору для їх відходу, але для прем’єра Нетаньяху це непопулярний та ризикований крок.

Джерела ВВС в Єрусалимі зазначають, що останнім часом переговори щодо долі застряглих бойовиків загострилися. Для адміністрації Трампа це стало несподіваним і складним викликом.

ХАМАС повідомив США про припинення дії угоди про перемир’я в Газі - ЗМІ23.11.25, 13:17 • 10994 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Вибори в США
Ізраїль
Єрусалим
Армія оборони Ізраїлю
Дональд Трамп
Рафах
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа