Ізраїль та США обговорюють долю бойовиків ХАМАС у тунелях Рафаха, де заблоковано близько 200 бійців

Фото: Reuters

За повідомленням ВВС, Ізраїль і США ведуть переговори щодо близько 200 бойовиків ХАМАС, заблокованих у тунелях Рафаха після того, як ЦАХАЛ взяв територію під контроль. Про це пише УНН.

Деталі

Вашингтон наполягає на створенні безпечного коридору для їх відходу, але для прем’єра Нетаньяху це непопулярний та ризикований крок.

Джерела ВВС в Єрусалимі зазначають, що останнім часом переговори щодо долі застряглих бойовиків загострилися. Для адміністрації Трампа це стало несподіваним і складним викликом.

