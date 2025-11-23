ХАМАС повідомив США про припинення дії угоди про перемир’я в Газі - ЗМІ
Київ • УНН
ХАМАС поінформував спецпредставника США та зятя президента США про припинення угоди про припинення вогню в Газі. Це сталося після рейдів ізраїльських військ, що призвели до загибелі 10 людей.
Представники руху ХАМАС офіційно поінформували спеціального представника США Стівена Віткофа та зятя президента США Джареда Кушнера про припинення дії чинної угоди про припинення вогню в секторі Гази. Про це пише видання Al-Hadath з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, ХАМАС повідомив посланника США Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера про те, що "угода завершилася, і що він готовий до боротьби".
Джерела додали, що ХАМАС "повідомив Віткоффу, що припинення вогню має бути взаємним", наголосивши, що "Газа не буде Ліваном".
Ця інформація з'явилася після того, як кореспондент Al Arabiya/Al Hadath повідомив, що ізраїльські війська сьогодні здійснили кілька рейдів по Газі, в результаті яких загинуло 10 людей.
Тим часом ізраїльська армія оголосила, що вона "бомбардувала цілі ХАМАС після того, як озброєний чоловік відкрив вогонь по її солдатах".
Раніше ХАМАС закликав посередників чинити тиск на Ізраїль, щоб той дотримувався угоди про припинення вогню. У заяві для преси рух пояснив, що Ізраїль "продовжує щодня прибирати жовту лінію та просуватися на захід, у Сектор Газа, спричиняючи нові масові переміщення населення", і вважав це "відвертим порушенням" умов угоди.
Нагадаємо
Після того як Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй схвалила підтриманий США мирний план для Сектору Газа, угруповання ХАМАС відхилило дві його життєво важливі умови: негайне роззброєння бойовиків та створення так званого "міжнародного механізму опіки" над територією.