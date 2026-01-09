Франція може вийти з НАТО через політику Трампа: віцепрезидентка парламенту подала пропозицію

$42.990.27
14:55 • 2206 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 4490 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 7540 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 10829 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 8120 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 10414 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 6568 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 12012 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 12956 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 14056 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
Популярнi новини
Трамп схвалив законопроєкт про антиросійські санкції, але сподівається, що він не знадобиться9 січня, 05:44 • 11715 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні9 січня, 07:00 • 33125 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС9 січня, 07:16 • 25818 перегляди
НАТО чи Гренландія? Трамп постав перед нелегким вибором - Politico9 січня, 07:17 • 10742 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 23236 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 51719 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 80005 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 54593 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 77346 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 103622 перегляди
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 55445 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 58035 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 79937 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 98450 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 139134 перегляди
Франція може вийти з НАТО через політику Трампа: віцепрезидентка парламенту подала пропозицію

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Клеманс Гетте подала пропозицію щодо виходу Франції з НАТО, посилаючись на дії США за президентства Трампа. Вона звинувачує США у викраденні президента Венесуели, погрозах Гренландії та підтримці геноциду в Палестині.

Франція може вийти з НАТО через політику Трампа: віцепрезидентка парламенту подала пропозицію
Фото: Постійне представництво Франції при НАТО

Віцепрезидентка парламенту Франції Клеманс Гетте оголосила, що подала пропозицію щодо виходу держави НАТО. Причиною вона назвала нинішню політику Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Клеманс Гетте в соцмережі "Х".

Деталі

Як зазначила Гетте, США за нинішньої каденції Трампа викрали президента Венесуели Ніколаса Мадуро, погрожують Гренландії збройною анексією, а також "підтримують геноцид" у Палестині. Під цим, ймовірно, маються на увазі військові операції Ізраїлю проти бойовиків "ХАМАС".

Про те, що члени угрупувань "ХАМАС" і "Хезболла" винні в нападі на Ізраїль в 2023 році і масових вбивствах, Гетте не згадала. Водночас вона додала, що США за часів Трампа "бомбардують людей, повністю порушуючи міжнародне право".

Більше ніж будь-коли, піднімається питання участі Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому альянсі, очолюваному та обслуговуючому Сполучені Штати. Я пропоную резолюцію щодо запланованого виходу з НАТО, починаючи з питання його об'єднаного командування

- заявила Гетте.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що опинився перед вибором між реалізацією його амбіцій щодо контролю над Гренландією та збереженням НАТО в незмінному вигляді.

Євген Устименко

