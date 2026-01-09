Франція може вийти з НАТО через політику Трампа: віцепрезидентка парламенту подала пропозицію

Фото: Постійне представництво Франції при НАТО

Віцепрезидентка парламенту Франції Клеманс Гетте оголосила, що подала пропозицію щодо виходу держави НАТО. Причиною вона назвала нинішню політику Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Клеманс Гетте в соцмережі "Х".

Деталі

Як зазначила Гетте, США за нинішньої каденції Трампа викрали президента Венесуели Ніколаса Мадуро, погрожують Гренландії збройною анексією, а також "підтримують геноцид" у Палестині. Під цим, ймовірно, маються на увазі військові операції Ізраїлю проти бойовиків "ХАМАС".

Про те, що члени угрупувань "ХАМАС" і "Хезболла" винні в нападі на Ізраїль в 2023 році і масових вбивствах, Гетте не згадала. Водночас вона додала, що США за часів Трампа "бомбардують людей, повністю порушуючи міжнародне право".

Більше ніж будь-коли, піднімається питання участі Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому альянсі, очолюваному та обслуговуючому Сполучені Штати. Я пропоную резолюцію щодо запланованого виходу з НАТО, починаючи з питання його об'єднаного командування - заявила Гетте.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що опинився перед вибором між реалізацією його амбіцій щодо контролю над Гренландією та збереженням НАТО в незмінному вигляді.