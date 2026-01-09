Франция может выйти из НАТО из-за политики Трампа: вице-президент парламента внесла предложение

$42.990.27
50.180.25
ukenru
14:55 • 2712 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 5686 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 8646 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 11370 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 8948 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 10580 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 6812 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 12046 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 12982 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 14071 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5м/с
84%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные9 января, 07:00 • 33637 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД9 января, 07:16 • 26349 просмотра
НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico9 января, 07:17 • 11258 просмотра
Генпрокурор Кравченко: разоблачена схема с непригодными минами для ВСУ на 3 млрд грн, 10 подозреваемых, 4 задержанныхVideo9 января, 08:12 • 4986 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления09:56 • 23764 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 52220 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 80548 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 55094 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 77830 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 104098 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Алексей Белошицкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Львов
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 55769 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 58317 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 80192 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 98692 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 139361 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото

Франция может выйти из НАТО из-за политики Трампа: вице-президент парламента внесла предложение

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Клеманс Гетте внесла предложение о выходе Франции из НАТО, ссылаясь на действия США при президентстве Трампа. Она обвиняет США в похищении президента Венесуэлы, угрозах Гренландии и поддержке геноцида в Палестине.

Франция может выйти из НАТО из-за политики Трампа: вице-президент парламента внесла предложение
Фото: Постоянное представительство Франции при НАТО

Вице-президент парламента Франции Клеманс Гетте объявила, что подала предложение о выходе государства из НАТО. Причиной она назвала нынешнюю политику Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Клеманс Гетте в соцсети "Х".

Детали

Как отметила Гетте, США при нынешней каденции Трампа похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, угрожают Гренландии вооруженной аннексией, а также "поддерживают геноцид" в Палестине. Под этим, вероятно, имеются в виду военные операции Израиля против боевиков "ХАМАС".

О том, что члены группировок "ХАМАС" и "Хезболла" виновны в нападении на Израиль в 2023 году и массовых убийствах, Гетте не упомянула. В то же время она добавила, что США во времена Трампа "бомбардируют людей, полностью нарушая международное право".

Больше чем когда-либо, поднимается вопрос участия Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, возглавляемом и обслуживающем Соединенные Штаты. Я предлагаю резолюцию относительно запланированного выхода из НАТО, начиная с вопроса его объединенного командования

- заявила Гетте.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что оказался перед выбором между реализацией его амбиций по контролю над Гренландией и сохранением НАТО в неизменном виде.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Гренландия
Израиль
НАТО
Дональд Трамп
Франция
Соединённые Штаты
Государство Палестина