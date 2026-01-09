Франция может выйти из НАТО из-за политики Трампа: вице-президент парламента внесла предложение
Киев • УНН
Клеманс Гетте внесла предложение о выходе Франции из НАТО, ссылаясь на действия США при президентстве Трампа. Она обвиняет США в похищении президента Венесуэлы, угрозах Гренландии и поддержке геноцида в Палестине.
Вице-президент парламента Франции Клеманс Гетте объявила, что подала предложение о выходе государства из НАТО. Причиной она назвала нынешнюю политику Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Клеманс Гетте в соцсети "Х".
Детали
Как отметила Гетте, США при нынешней каденции Трампа похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, угрожают Гренландии вооруженной аннексией, а также "поддерживают геноцид" в Палестине. Под этим, вероятно, имеются в виду военные операции Израиля против боевиков "ХАМАС".
О том, что члены группировок "ХАМАС" и "Хезболла" виновны в нападении на Израиль в 2023 году и массовых убийствах, Гетте не упомянула. В то же время она добавила, что США во времена Трампа "бомбардируют людей, полностью нарушая международное право".
Больше чем когда-либо, поднимается вопрос участия Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, возглавляемом и обслуживающем Соединенные Штаты. Я предлагаю резолюцию относительно запланированного выхода из НАТО, начиная с вопроса его объединенного командования
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что оказался перед выбором между реализацией его амбиций по контролю над Гренландией и сохранением НАТО в неизменном виде.