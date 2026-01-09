$42.720.15
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС
07:00 • 1140 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
06:46 • 3032 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 39557 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 49495 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 39521 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 50796 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
8 січня, 13:23 • 31376 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20275 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 16623 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

НАТО чи Гренландія? Трамп постав перед нелегким вибором - Politico

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Дональд Трамп заявив, що йому доведеться обирати між контролем над Гренландією та збереженням НАТО. Президент США вважає, що володіння Гренландією є психологічно необхідним йому для успіху.

НАТО чи Гренландія? Трамп постав перед нелегким вибором - Politico

Президент США Дональд Трамп заявив, що опинився перед вибором між реалізацією його амбіцій щодо контролю над Гренландією та збереженням НАТО в незмінному вигляді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Трамп не відповів прямо на запитання, чи є придбання Гренландії для нього важливішим, ніж збереження військового альянсу, який існує понад 70 років. Це питання останніми днями набуло нової актуальності для європейських союзників Америки, оскільки Трамп і його колеги посилили риторику щодо отримання самокерованої датської території.

Також Трамп визнав, що його адміністрації, можливо, доведеться вибирати між цими двома варіантами.

На запитання, чому він хоче, щоб США контролювали Гренландію, Трамп відповів: "Тому, що я вважаю, що це психологічно необхідно для успіху. Я думаю, що власність дає вам те, чого ви не можете досягти, якщо мова йде про оренду або договір. Власність дає вам речі та елементи, які ви не можете отримати, просто підписавши документ".

Президент США також сказав, що не відчуває себе відповідальним перед міжнародним правом і обмежений лише власною совістю.

Моя власна мораль. Мій власний розум. Це єдине, що може мене зупинити. Мені не потрібне міжнародне право

- додав він.

Нагадаємо

У ЄС розглядають сценарій, за яким країни Європи можуть дозволити США розширити свою присутність у Гренландії.

Євген Устименко

