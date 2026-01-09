НАТО чи Гренландія? Трамп постав перед нелегким вибором - Politico

Президент США Дональд Трамп заявив, що опинився перед вибором між реалізацією його амбіцій щодо контролю над Гренландією та збереженням НАТО в незмінному вигляді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Трамп не відповів прямо на запитання, чи є придбання Гренландії для нього важливішим, ніж збереження військового альянсу, який існує понад 70 років. Це питання останніми днями набуло нової актуальності для європейських союзників Америки, оскільки Трамп і його колеги посилили риторику щодо отримання самокерованої датської території.

Також Трамп визнав, що його адміністрації, можливо, доведеться вибирати між цими двома варіантами.

На запитання, чому він хоче, щоб США контролювали Гренландію, Трамп відповів: "Тому, що я вважаю, що це психологічно необхідно для успіху. Я думаю, що власність дає вам те, чого ви не можете досягти, якщо мова йде про оренду або договір. Власність дає вам речі та елементи, які ви не можете отримати, просто підписавши документ".

Президент США також сказав, що не відчуває себе відповідальним перед міжнародним правом і обмежений лише власною совістю.

Моя власна мораль. Мій власний розум. Це єдине, що може мене зупинити. Мені не потрібне міжнародне право - додав він.

Нагадаємо

У ЄС розглядають сценарій, за яким країни Європи можуть дозволити США розширити свою присутність у Гренландії.