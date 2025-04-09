Фильм "Белоснежка" оказался в центре скандалов из-за расовых вопросов и поддержки актерами разных политических позиций. Disney ограничила доступ СМИ и изменила локацию премьеры.
Состоялся телефонный разговор между главой МИД россии Лавровым и госсекретарем США Рубио по инициативе американской стороны. Стороны договорились о регулярных контактах и подготовке встречи на высшем уровне.
12 февраля мир отмечает День репродуктивного здоровья, День против использования детей-солдат и День науки и гуманизма. Каждый праздник имеет особое значение и привлекает внимание к важным социальным вопросам.
В результате обстрела рф в Киеве повреждено здание с 6 посольствами, включая выбитые окна и поврежденные потолки. Среди дипломатов пострадавших нет.
Папа Римский призвал международное сообщество достичь прекращения огня на всех фронтах к Рождеству. Понтифик помолился за мир в Украине, на Ближнем Востоке и других конфликтных регионах.
Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта. МУС также отклонил обжалование Израиля относительно ситуации в Палестине.
На саммите БРИКС в Казани лидеры обсудили конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. Си Цзиньпин призвал к политическому урегулированию в Украине и деэскалации на Ближнем Востоке.
Арктическое всемирное хранилище семян пополнилось 30 000 новыми образцами из 21 страны. Это самое большое пополнение с 2020 года, что свидетельствует о растущих опасениях относительно угрозы конфликтов и изменения климата для продовольственной безопасности.
В Киеве планируется проведение третьего продовольственного саммита в ноябре. Министр Сибига обсудил с турецким коллегой вопросы безопасности Черного моря и отметил российские атаки на портовую инфраструктуру Украины.
21 октября отмечается Всемирный день йододефицита. Йод критически важен для здоровья, но 30% населения планеты живет в условиях его острой нехватки, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Миссия Ирана при ООН заявила, что смерть лидера ХАМАС Яхьи Синвара укрепит «дух сопротивления». Иранские дипломаты назвали Синвара «мучеником» и примером для молодежи, подчеркивая продолжение сопротивления.
рф повредила понаж 300 объектов портовой инфраструктуры и 23 гражданских судна. Уничтожено более 100 тысяч тонн агропродукции, сообщил глава МИД Андрей Сибига.
Виталий Коваль встретился с гендиректором FAO Цюем Дуньюем в Италии. Обсудили программы поддержки аграриев, экспорт продукции с добавленной стоимостью и новые направления сотрудничества между Минагрополитики и FAO.
Более тысячи человек вышли на улицы Гаваны в поддержку Палестины. Среди демонстрантов были президент Кубы Мигель Диас-Канель, другие лидеры и палестинские студенты-медики.
Южнокорейская писательница Хан Канг, лауреат Нобелевской премии по литературе, отказалась от празднований и пресс-конференций из-за войны в мире. Она считает неуместным праздновать на фоне «трагических событий».
В Национальной галерее Лондона активисты попытались наклеить фото женщины с ребенком в Газе на картину Пикассо "Материнство". Два человека арестованы, картина не пострадала.
МИД Украины выразил обеспокоенность относительно ситуации на Ближнем Востоке через год после нападения ХАМАС на Израиль. Министерство призывает к прекращению насилия и реализации концепции двух государств.
Саудовская Аравия объявила о формировании международного альянса для решения израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств. Альянс включает арабские, мусульманские и европейские страны, первые встречи состоятся в Эр-Рияде и Брюсселе.
Махмуд Аббас обратился к Генассамблее ООН с просьбой остановить военные действия в секторе Газа. Он утверждает, что израильские атаки практически уничтожили регион, делая его непригодным для жизни.
Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от Израиля покинуть оккупированные палестинские территории в течение 12 месяцев. Резолюция также призывает эвакуировать поселенцев, демонтировать стену и вернуть конфискованное имущество.
С начала полномасштабного вторжения рф в Украине произошло более 150 инцидентов, повлиявших на гуманитарную помощь. Несмотря на это, Украина продолжает помогать другим странам, отправляя продовольствие.
Гуманитарная помощь от Украины в виде 1000 тонн муки доставлена в Газу. Из нее уже пекут хлеб для 100 000 человек в месяц, планируется доставка еще 6000 тонн.
Новая партия гуманитарной помощи от Украины прибыла в Мавританию. 538 тонн растительного масла, предоставленные при поддержке Финляндии и ВПП, обеспечат питание для малообеспеченных и беженцев в лагере Мбера.
Члены Совета Безопасности ООН осудили убийство Исмаила Хании в Иране и призвали к дипломатическим усилиям. Иран обвинил США и Израиль, угрожая ответом, а Палестина призвала остановить эскалацию на Ближнем Востоке.
Из Украины отправили 1000 тонн пшеничной муки в Палестину в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine. Всего планируется доставить более 7 тысяч тонн муки и 750 тонн масла для помощи семьям в секторе Газа.
Во вторник, 9 июля состоится заседание Совета Безопасности ООН, которое экстренно инициировала Украина на фоне последнего массированного ракетного удара рф, во время которого ракета попала в детскую больницу "Охматдет".
Четыре протестующих палестинца были арестованы после того, как забрались на крышу здания австралийского парламента, чтобы развернуть плакаты с критикой войны в Газе.
Президент Турции Эрдоган призвал РФ найти мирное решение войны в Украине, предложив Турции подготовить основу для соглашения о прекращении огня и справедливом мирном урегулировании, которое удовлетворит обе стороны.
Тысячи людей протестовали во Франции против победы ультраправой партии "Национальный союз" Марин Ле Пен в первом туре выборов.
Армения признает Государство Палестина и присоединилась к странам, которые поддерживают принцип "двух государств", как единственный способ положить конец израильско-палестинскому конфликту и установить мир и стабильность на Ближнем Востоке.