Ирак запретил самолету со сборной Ирана приземлиться в Басре из-за санкций США

Ирак не разрешил самолету с национальной футбольной сборной Ирана приземлиться в аэропорту Басры во вторник. Такое решение Управления гражданской авиации Ирака связано с санкциями США, введенными против иранских авиакомпаний, сообщили два представителя аэропорта Басры. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Самолет вернулся в Иран и приземлился в аэропорту города Абадан. Теперь сборная доберется до Басры наземным транспортом, сообщил представитель иранского консульства в Басре.

Иранская команда направлялась в Ирак для участия в турнире с участием четырех сборных, который проходит в Басре. В соревнованиях также участвуют команды Ирака, Ливана и Палестины.

Представитель иракской гражданской авиации заявил, что страна приняла такое решение, поскольку не могла рисковать нарушением санкций США против иранских авиакомпаний.

Этот инцидент свидетельствует об усилении влияния американских санкций на деятельность иранской авиации в Ираке. Вашингтон объявил о введении санкций против любых компаний в мире, которые сотрудничают с иранскими авиакомпаниями, после 23 сентября. Целью этих ограничений является фактическое прекращение работы всего гражданского авиапарка Ирана во всем мире - подчеркивает издание.

В сентябре Ирак уже распорядился приостановить рейсы из Ирана в аэропорт Багдада после того, как США пригрозили ввести вторичные санкции против аэропортов и поставщиков услуг, обслуживающих иранские авиакомпании.

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что аэропорты, обслуживающие иранские авиакомпании, могут попасть под санкции, в частности потерять доступ к американской долларовой системе.

Это предупреждение стало частью более широкой кампании по усилению ограничений против транспортного сектора Ирана и иностранных компаний, предоставляющих услуги иранским авиакомпаниям, находящимся под санкциями.

Ирак запретит рейсы иранских авиакомпаний из-за угрозы санкций США