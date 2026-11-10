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Ірак заборонив літаку зі збірною Ірану приземлитися в Басрі через санкції США

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Літак зі збірною Ірану не приземлився в Басрі через санкції США проти іранських авіакомпаній. Команда прибуде наземним транспортом.

Ірак заборонив літаку зі збірною Ірану приземлитися в Басрі через санкції США

Ірак не дозволив літаку з національною футбольною збірною Ірану приземлитися в аеропорту Басри у вівторок. Таке рішення Управління цивільної авіації Іраку пов'язане із санкціями США, запровадженими проти іранських авіакомпаній, повідомили два представники аеропорту Басри. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Літак повернувся до Ірану та приземлився в аеропорту міста Абадан. Тепер збірна дістанеться до Басри наземним транспортом, повідомив представник іранського консульства в Басрі.

Іранська команда прямувала до Іраку для участі в турнірі за участю чотирьох збірних, який проходить у Басрі. У змаганнях також беруть участь команди Іраку, Лівану та Палестини.

Представник іракської цивільної авіації заявив, що країна ухвалила таке рішення, оскільки не могла ризикувати порушенням санкцій США проти іранських авіакомпаній.

Цей інцидент свідчить про посилення впливу американських санкцій на діяльність іранської авіації в Іраку. Вашингтон оголосив про запровадження санкцій проти будь-яких компаній у світі, які співпрацюють з іранськими авіакомпаніями, після 23 вересня. Метою цих обмежень є фактичне припинення роботи всього цивільного авіапарку Ірану в усьому світі

- підкреслює видання.

У вересні Ірак уже розпорядився призупинити рейси з Ірану до аеропорту Багдада після того, як США пригрозили запровадити вторинні санкції проти аеропортів і постачальників послуг, які обслуговують іранські авіакомпанії.

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що аеропорти, які обслуговують іранські авіакомпанії, можуть потрапити під санкції, зокрема втратити доступ до американської доларової системи.

Це попередження стало частиною ширшої кампанії з посилення обмежень проти транспортного сектору Ірану та іноземних компаній, які надають послуги іранським авіакомпаніям, що перебувають під санкціями.

Ірак заборонить рейси іранських авіакомпаній через загрозу санкцій США22.09.26, 05:17 • 4893 перегляди

Ольга Розгон

СпортСвіт
Санкції
Скотт Бессент
Міністерство фінансів США
Багдад
Вашингтон
Ірак
Ліван
Сполучені Штати Америки
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Палестинська держава