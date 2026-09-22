Ірак заборонить рейси іранських авіакомпаній через загрозу санкцій США

Ірак призупинить рейси іранських авіакомпаній, які перебувають під американськими санкціями, після попередження Вашингтона про наслідки для країн, що продовжать їх обслуговувати. Заборона почне діяти на світанку у вівторок, повідомляє AFP із посиланням на джерела в уряді Іраку, пише УНН.

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Два співрозмовники агентства підтвердили рішення Багдада. Один із них заявив, що Ірак запровадить обмеження відповідно до рішення Міністерства фінансів США.

За його словами, країни, які не дотримуватимуться американських обмежень, самі ризикують потрапити під санкції.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що санкції мають фактично унеможливити нормальне обслуговування іранських авіакомпаній за кордоном.

Якщо вони приземляться, ви не зможете забезпечити їх паливом, ви не зможете надати їм послуги з посадки, ви не зможете продати їм квитки, інакше вас виключать з доларової системи – заявив Бессент в інтерв'ю CNBC.

Повітряний простір Ірану повністю закрили після початку американських та ізраїльських атак наприкінці лютого. Згодом частину польотів відновили, однак їх виконують іранські авіакомпанії.

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