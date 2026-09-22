Сибіга закликав притягнути дов ідповідальності режим лукашенка за співучасть у війні проти України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити тиск на режим олександра лукашенка, який продовжує підтримувати російську агресію проти України. Про це повідомили у МЗС України за підсумками заходу на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, пише УНН.

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Сибіга наголосив, що мінськ залишається ключовим союзником москви, а білоруська територія, військова інфраструктура та ресурси використовуються для підтримки російської воєнної машини.

Тиск на режими в москві та мінську буде ефективним лише тоді, коли він не матиме жодних винятків і компромісів. російські ракети не роблять винятків, коли вбивають цивільних в Україні. Тому не може бути винятків і в тиску на них, ані для російських олігархів, ані для білоруських ресурсів – заявив міністр.

У МЗС закликали притягнути лукашенка до відповідальності

За словами Сибіги, білорусь постачає компоненти та матеріали для російської воєнної машини, поглиблює військову інтеграцію з москвою, а її нафтопереробні заводи набувають дедалі більшого значення для забезпечення росії пальним.

Режим у мінську невіддільний від режиму в москві. Він не має суб’єктності. Тому в нашій політиці щодо режиму лукашенка не повинно бути жодних ілюзій чи спроб видавати бажане за дійсне – наголосив Сибіга.

Глава МЗС також заявив про необхідність притягнення лукашенка та високопосадовців його режиму до відповідальності за співучасть у російській агресії.

білорусь є співучасницею агресивної війни росії проти України. Ми здійснили всі необхідні юридичні кроки, щоб забезпечити належне притягнення до відповідальності. лукашенко та високопосадовці його режиму мають постати перед правосуддям у Спеціальному трибуналі щодо злочину агресії проти України так само, як путін та його посадовці – зауважив міністр.

Водночас Сибіга наголосив, що Україна розрізняє режим лукашенка та білоруський народ. Він повідомив про посилення діалогу зі Святланою Тихановською та білоруськими демократичними силами.