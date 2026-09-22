Сибіга закликав притягнути дов ідповідальності режим лукашенка за співучасть у війні проти України
Київ • УНН
Андрій Сибіга заявив, що білорусь підтримує російську агресію ресурсами та інфраструктурою. Він закликав притягнути лукашенка до трибуналу.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити тиск на режим олександра лукашенка, який продовжує підтримувати російську агресію проти України. Про це повідомили у МЗС України за підсумками заходу на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, пише УНН.
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Сибіга наголосив, що мінськ залишається ключовим союзником москви, а білоруська територія, військова інфраструктура та ресурси використовуються для підтримки російської воєнної машини.
Тиск на режими в москві та мінську буде ефективним лише тоді, коли він не матиме жодних винятків і компромісів. російські ракети не роблять винятків, коли вбивають цивільних в Україні. Тому не може бути винятків і в тиску на них, ані для російських олігархів, ані для білоруських ресурсів
У МЗС закликали притягнути лукашенка до відповідальності
За словами Сибіги, білорусь постачає компоненти та матеріали для російської воєнної машини, поглиблює військову інтеграцію з москвою, а її нафтопереробні заводи набувають дедалі більшого значення для забезпечення росії пальним.
Режим у мінську невіддільний від режиму в москві. Він не має суб’єктності. Тому в нашій політиці щодо режиму лукашенка не повинно бути жодних ілюзій чи спроб видавати бажане за дійсне
Глава МЗС також заявив про необхідність притягнення лукашенка та високопосадовців його режиму до відповідальності за співучасть у російській агресії.
білорусь є співучасницею агресивної війни росії проти України. Ми здійснили всі необхідні юридичні кроки, щоб забезпечити належне притягнення до відповідальності. лукашенко та високопосадовці його режиму мають постати перед правосуддям у Спеціальному трибуналі щодо злочину агресії проти України так само, як путін та його посадовці
Водночас Сибіга наголосив, що Україна розрізняє режим лукашенка та білоруський народ. Він повідомив про посилення діалогу зі Святланою Тихановською та білоруськими демократичними силами.