ЄС не зміг домовитися про зняття санкцій з російських мільярдерів Усманова та Фрідмана

Країни Європейського Союзу поки не досягли консенсусу щодо виключення російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційних списків. Посли країн ЄС продовжать обговорення цього питання у вівторок, пише УНН з посиланням на ВВС.

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Спочатку джерела на зустрічі в Брюсселі повідомляли, що рішення про персональне зняття санкцій з Усманова та Фрідмана практично погоджене. Однак пізніше один із європейських дипломатів заявив, що остаточної домовленості немає.

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Питання щодо двох бізнесменів розглядають у межах ширшої домовленості про продовження санкцій проти тисяч російських фізичних та юридичних осіб одразу на 3 роки замість звичайних 6 або 12 місяців.

Франція та Люксембург домагаються виключень

Франція на початку вересня приєдналася до Словаччини, яка наполягає на виключенні російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова із санкційного списку. Така позиція викликала невдоволення частини країн ЄС.

Люксембург, своєю чергою, виступив за зняття персональних санкцій із російського мільярдера Михайла Фрідмана.

Посли країн ЄС мають повернутися до обговорення обох питань у вівторок.

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