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Одесу накрила негода: вулиці підтоплені, оголошено жовтий рівень небезпеки

Київ • УНН

 • 11575 перегляди

В Одесі та області вирує гроза зі шквальним вітром до 20 м/с і можливим градом. Жителів закликали залишатися у безпечних місцях.

Одесу накрила негода: вулиці підтоплені, оголошено жовтий рівень небезпеки

В Одесі вирує негода - на місто насунула гроза зі шквальним вітром. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, оголошено жовтий рівень небезпеки, жителів закликають залишатись у безпечних місцях, передає УНН.

Деталі

Велика вода знову прийшла в Одесу. У мережі ширять відео підтоплених вулиць та шаленого вітру, що зносить все на своєму шляху.

Жовтий рівень небезпеки

За інформацією Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів, до кінця доби 21 вересня в Одесі та області продовжиться гроза та шквальний вітер 15–20 м/с. Місцями по області можливий град.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, оголошено жовтий рівень небезпечності.

Усі служби попереджені та готові оперативно реагувати на можливі наслідки негоди. Будьте уважні та обережні. За можливості залишайтеся у безпечних місцях та не перебувайте поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач 

- резюмував Кіпер.

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