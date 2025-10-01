Родина з п'яти людей загинула в Одесі через негоду: їх накрила хвиля

В Одесі через сильну негоду загинула родина з п’яти людей. Їх накрила хвиля, і вони не змогли вибратися з домівки. Про це повідомила речниця ГУ ДСНС в області Марина Аверіна в ефірі телемарафону у середу, передає УНН.

Негода забрала життя дев’яти людей. Це дуже багато. З найстрашнішого, це родина з п’яти людей, які проживали на цокольному поверсі будинку, їх накрила хвиля, і вони не змогли вибратися з домівки. Ціла сім’я загинула - розповіла Аверіна.

Також, за її словами, загинули три жінки, які йшли дорогою, їх накрило хвилею й понесло течією. Усі загиблі – це жителі Одеси.

Доповнення

В Одесі та районі майже добу ліквідовують наслідки негоди, загинули 9 людей, серед них дитина, затопило насосні станції, обмежено рух транспорту та змінено рух громадського транспорту.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, другий день Одещина потерпає від потужної зливи. Негода завдала серйозних збитків регіону: підтоплення доріг, перебої в електропостачанні, пошкодження майна, повалення дерев. Але найстрашніше - негода забрала людські життя.

Голова ОВА уточнив, що в провулку Сергія Ейзенштейна в Одесі виявили тіла одразу п’ятьох загиблих: 2 чоловіків, 2 жінок та дівчинки приблизно 8 років. Їх особи наразі встановлюють. Рятувальники не мають доступу до тіл - триває операція з відкачування води. Ще два тіла були виявлені на вулиці Балківській: неупізнаної жінки віком 55-65 років та місцевої мешканки, 1987 р.н. На вулиці Дача Ковалевського виявили тіло ще однієї жінки, 1968 р.н. На вулиці Рибальській - тіло зниклої 23-річної дівчини.

За даними Кіпера, зафіксовано також випадки переохолодження у людей через тривале перебування у воді. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

З його слів, на цей час тимчасово без світла залишаються 42 тис. клієнтів в 32 селах і містечках на Одещині. Найскладніша ситуація в Одесі, однак енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку. Водо- та газопостачання працює у штатному режимі.