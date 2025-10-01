Семья из пяти человек погибла в Одессе из-за непогоды: их накрыла волна

В Одессе из-за сильной непогоды погибла семья из пяти человек. Их накрыла волна, и они не смогли выбраться из дома. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в области Марина Аверина в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

Непогода унесла жизни девяти человек. Это очень много. Из самого страшного, это семья из пяти человек, которые проживали на цокольном этаже дома, их накрыла волна, и они не смогли выбраться из дома. Целая семья погибла - рассказала Аверина.

Также, по ее словам, погибли три женщины, которые шли по дороге, их накрыло волной и унесло течением. Все погибшие – это жители Одессы.

Дополнение

В Одессе и районе почти сутки ликвидируют последствия непогоды, погибли 9 человек, среди них ребенок, затопило насосные станции, ограничено движение транспорта и изменено движение общественного транспорта.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, второй день Одесская область страдает от мощного ливня. Непогода нанесла серьезный ущерб региону: подтопления дорог, перебои в электроснабжении, повреждение имущества, поваленные деревья. Но самое страшное - непогода унесла человеческие жизни.

Глава ОВА уточнил, что в переулке Сергея Эйзенштейна в Одессе обнаружили тела сразу пятерых погибших: 2 мужчин, 2 женщин и девочки примерно 8 лет. Их личности сейчас устанавливают. Спасатели не имеют доступа к телам - продолжается операция по откачке воды. Еще два тела были обнаружены на улице Балковской: неопознанной женщины в возрасте 55-65 лет и местной жительницы, 1987 г.р. На улице Дача Ковалевского обнаружили тело еще одной женщины, 1968 г.р. На улице Рыбальской - тело пропавшей 23-летней девушки.

По данным Кипера, зафиксированы также случаи переохлаждения у людей из-за длительного пребывания в воде. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По его словам, в настоящее время временно без света остаются 42 тыс. клиентов в 32 селах и городках Одесской области. Самая сложная ситуация в Одессе, однако энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Водо- и газоснабжение работает в штатном режиме.