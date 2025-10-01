В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитина

В Одесі та районі майже добу ліквідовують наслідки негоди, загинули 9 людей, серед них дитина, затопило насосні станції, обмежено рух транспорту та змінено рух громадського транспорту, повідомили у ДСНС та Одеській міськраді у середу, пише УНН.

Деталі

"Майже добу рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одесі та Одеському районі", - ідеться у повідомленні ДСНС.

Наразі відомо про 9 загиблих осіб, з яких 1 дитина - повідомили у ДСНС.

Усю ніч рятувальники, як вказано, допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку. На місці пошуку працювала психолог ДСНС.

Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів.

За даними Одеської міськради, в Одесі протягом семи годин випала майже двомісячна норма опадів. Це спричинило підтоплення низки вулиць, а також пошкодження комунальної інфраструктури. Окрім аварій на трубопроводах, наразі через аномальні опади є підтоплення двох каналізаційних насосних станцій.

Один із об’єктів у районі Пересипу зазнав аварійного відключення електроенергії, яке усувають фахівці. Станцію та генератори було затоплено потужним потоком води, через що робота насосного обладнання тимчасово неможлива. У зв’язку з зупинкою роботи насосних станцій ТОВ "Інфоксводоканал" рух транспорту через Пересип наразі неможливий.

Також через підтоплення поверхневими зливовими стоками призупинена робота каналізаційної насосної станції в районі Чубаївки.

Спеціалісти разом з енергетиками наразі вживають заходів для відновлення енергопостачання та роботи насосного обладнання.

В Одесі у зв’язку з аварійною ситуацією та перекриттям руху на перехресті вул. Люстдорфська дорога з вул. Левитана з 1 жовтня до завершення ремонтних робіт змінюються схеми руху автобусних маршрутів №№ 7, 127, 146, 150, 185, 221.

За даними ДСНС, роботи тривають.

