В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитина
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди, яка призвела до загибелі 9 осіб, включаючи дитину. Рятувальники врятували 362 особи та евакуювали 227 транспортних засобів, тоді як двомісячна норма опадів за сім годин спричинила підтоплення та пошкодження інфраструктури.
В Одесі та районі майже добу ліквідовують наслідки негоди, загинули 9 людей, серед них дитина, затопило насосні станції, обмежено рух транспорту та змінено рух громадського транспорту, повідомили у ДСНС та Одеській міськраді у середу, пише УНН.
Деталі
"Майже добу рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одесі та Одеському районі", - ідеться у повідомленні ДСНС.
Наразі відомо про 9 загиблих осіб, з яких 1 дитина
Усю ніч рятувальники, як вказано, допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку. На місці пошуку працювала психолог ДСНС.
Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів.
За даними Одеської міськради, в Одесі протягом семи годин випала майже двомісячна норма опадів. Це спричинило підтоплення низки вулиць, а також пошкодження комунальної інфраструктури. Окрім аварій на трубопроводах, наразі через аномальні опади є підтоплення двох каналізаційних насосних станцій.
Один із об’єктів у районі Пересипу зазнав аварійного відключення електроенергії, яке усувають фахівці. Станцію та генератори було затоплено потужним потоком води, через що робота насосного обладнання тимчасово неможлива. У зв’язку з зупинкою роботи насосних станцій ТОВ "Інфоксводоканал" рух транспорту через Пересип наразі неможливий.
Також через підтоплення поверхневими зливовими стоками призупинена робота каналізаційної насосної станції в районі Чубаївки.
Спеціалісти разом з енергетиками наразі вживають заходів для відновлення енергопостачання та роботи насосного обладнання.
В Одесі у зв’язку з аварійною ситуацією та перекриттям руху на перехресті вул. Люстдорфська дорога з вул. Левитана з 1 жовтня до завершення ремонтних робіт змінюються схеми руху автобусних маршрутів №№ 7, 127, 146, 150, 185, 221.
За даними ДСНС, роботи тривають.
