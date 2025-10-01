В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенок

$41.320.16
06:00
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto
05:00
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
30 сентября, 16:26
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
30 сентября, 13:32
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
публикации
Эксклюзивы
"Путин в глубине души осознает, что не может выиграть. Это невыигрышный бой для него", — Кит Келлог30 сентября, 20:56 • 11275 просмотра
Харьков подвергся ударам управляемыми авиационными бомбами и ракетами - мэр30 сентября, 23:07 • 4452 просмотра
Известно о 2 пострадавших в результате атаки по Харькову: на месте удара вспыхнул пожар - мэр30 сентября, 23:32 • 9512 просмотра
Зарплаты в оккупированном Крыму не дотягивают до минимального уровня - ЦНС1 октября, 00:01 • 8558 просмотра
Румыния и Украина налаживают совместное производство оборонных беспилотников00:55 • 7646 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto05:00 • 10654 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 13:32 • 45649 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 27517 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 72984 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Хаким Джеффрис
Чак Шумер
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Купянск
Харьков
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 11620 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 16143 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 26872 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 39308 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 32926 просмотра
Хранитель
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Lockheed C-130 Hercules
Северный поток

В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенок

Киев • УНН

 • 5360 просмотра

В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды, которая привела к гибели 9 человек, включая ребенка. Спасатели спасли 362 человека и эвакуировали 227 транспортных средств, тогда как двухмесячная норма осадков за семь часов вызвала подтопления и повреждения инфраструктуры.

В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенок

В Одессе и районе почти сутки ликвидируют последствия непогоды, погибли 9 человек, среди них ребенок, затопило насосные станции, ограничено движение транспорта и изменено движение общественного транспорта, сообщили в ГСЧС и Одесском горсовете в среду, пишет УНН.

Детали

"Почти сутки спасатели ликвидируют последствия непогоды в Одессе и Одесском районе", - говорится в сообщении ГСЧС.

В настоящее время известно о 9 погибших, из которых 1 ребенок

- сообщили в ГСЧС.

Всю ночь спасатели, как указано, помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, извлекать автомобили, откачивать воду из зданий и искать пропавшую девушку, которую нашли в 7 утра. На месте поиска работала психолог ГСЧС.

Всего спасено 362 человека и эвакуировано 227 транспортных средств.

По данным Одесского горсовета, в Одессе в течение семи часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Это привело к подтоплению ряда улиц, а также повреждению коммунальной инфраструктуры. Кроме аварий на трубопроводах, сейчас из-за аномальных осадков есть подтопление двух канализационных насосных станций.

Один из объектов в районе Пересыпи подвергся аварийному отключению электроэнергии, которое устраняют специалисты. Станция и генераторы были затоплены мощным потоком воды, из-за чего работа насосного оборудования временно невозможна. В связи с остановкой работы насосных станций ООО "Инфоксводоканал" движение транспорта через Пересыпь сейчас невозможно.

Также из-за подтопления поверхностными ливневыми стоками приостановлена работа канализационной насосной станции в районе Чубаевки.

Специалисты вместе с энергетиками сейчас принимают меры для восстановления энергоснабжения и работы насосного оборудования.

В Одессе в связи с аварийной ситуацией и перекрытием движения на перекрестке ул. Люстдорфская дорога с ул. Левитана с 1 октября до завершения ремонтных работ изменяются схемы движения автобусных маршрутов №№ 7, 127, 146, 150, 185, 221.

По данным ГСЧС, работы продолжаются.

В Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков всего за 7 часов: горожан просят оставаться дома01.10.25, 01:18 • 2716 просмотров

Юлия Шрамко

Дожди в Украине
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса