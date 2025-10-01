В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенок

В Одессе и районе почти сутки ликвидируют последствия непогоды, погибли 9 человек, среди них ребенок, затопило насосные станции, ограничено движение транспорта и изменено движение общественного транспорта, сообщили в ГСЧС и Одесском горсовете в среду, пишет УНН.

Детали

"Почти сутки спасатели ликвидируют последствия непогоды в Одессе и Одесском районе", - говорится в сообщении ГСЧС.

В настоящее время известно о 9 погибших, из которых 1 ребенок - сообщили в ГСЧС.

Всю ночь спасатели, как указано, помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, извлекать автомобили, откачивать воду из зданий и искать пропавшую девушку, которую нашли в 7 утра. На месте поиска работала психолог ГСЧС.

Всего спасено 362 человека и эвакуировано 227 транспортных средств.

По данным Одесского горсовета, в Одессе в течение семи часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Это привело к подтоплению ряда улиц, а также повреждению коммунальной инфраструктуры. Кроме аварий на трубопроводах, сейчас из-за аномальных осадков есть подтопление двух канализационных насосных станций.

Один из объектов в районе Пересыпи подвергся аварийному отключению электроэнергии, которое устраняют специалисты. Станция и генераторы были затоплены мощным потоком воды, из-за чего работа насосного оборудования временно невозможна. В связи с остановкой работы насосных станций ООО "Инфоксводоканал" движение транспорта через Пересыпь сейчас невозможно.

Также из-за подтопления поверхностными ливневыми стоками приостановлена работа канализационной насосной станции в районе Чубаевки.

Специалисты вместе с энергетиками сейчас принимают меры для восстановления энергоснабжения и работы насосного оборудования.

В Одессе в связи с аварийной ситуацией и перекрытием движения на перекрестке ул. Люстдорфская дорога с ул. Левитана с 1 октября до завершения ремонтных работ изменяются схемы движения автобусных маршрутов №№ 7, 127, 146, 150, 185, 221.

По данным ГСЧС, работы продолжаются.

