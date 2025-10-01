В Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков всего за 7 часов: горожан просят оставаться дома

$41.320.16
17:35 • 10698 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 17654 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 34177 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 31846 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 42117 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 67608 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 33428 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 27333 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 24068 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21748 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
Четыре страны ЕС заплатили рф за газ больше, чем дали Киеву - Greenpeace30 сентября, 13:02 • 6516 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 22789 просмотра
Враг нанес четыре удара по Харькову, в городе раздаются взрывы - мэр30 сентября, 13:21 • 5024 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 13372 просмотра
Харьков снова под атакой дронов: в городе раздаются взрывы30 сентября, 15:17 • 5800 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 34172 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 22833 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 67607 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 79624 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 74310 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Андрій Єрмак
Олег Кипер
Украина
Одесса
Днепр
Соединённые Штаты
Польша
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды18:48 • 3480 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 13407 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 24939 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 37453 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 31159 просмотра
Хранитель
Шахед-136
Северный поток
Ракетный комплекс "Панцирь"
Spotify

В Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков всего за 7 часов: горожан просят оставаться дома

Киев • УНН

 • 144 просмотра

В Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков за семь часов, что вызвало сложную ситуацию с подтоплениями. Городские власти призывают жителей воздержаться от передвижения по городу и организовать дистанционную работу.

В Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков всего за 7 часов: горожан просят оставаться дома

В результате продолжительных дождей и ожидаемого усиления ветра в Одессе сохраняется сложная ситуация. За 7 часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Одесский городской совет.

Подробности

Дождь в городе не прекращается, а ночью прогнозируется усиление ветра, что может привести к падению деревьев и веток из-за переувлажненной почвы. По предварительным данным, только за семь часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков, и ни одна ливневая канализация не способна выдержать такую нагрузку.

В мэрии подчеркнули, что ситуация сложная, но контролируемая. Коммунальные службы работают в усиленном режиме – осуществляется откачка воды, прочистка ливнеприемников, уборка улиц. Для эффективного восстановления движения необходим свободный доступ к проезжей части.

Одесская мэрия призывает жителей воздержаться от передвижения по городу в первой половине дня без крайней необходимости, особенно автотранспортом. Обращаемся к руководителям предприятий и учреждений — по возможности организуйте дистанционную работу персонала

- говорится в сообщении.

В школах обучение временно осуществляется дистанционно, работают дежурные классы, в детских садах также открыты дежурные группы.

Напомним

В Одессе зафиксировано 1,5 месячной нормы осадков, что привело к остановке электротранспорта и ограничению движения. Коммунальные службы, добровольцы и спасатели работают над ликвидацией последствий непогоды.

Также из-за подтопления улиц введены временные ограничения движения. Некоторые участки города полностью перекрыты, на других движение затруднено.

Непогода в Одессе: в части школ подтоплены классы, группы и укрытия, ученики переходят на дистанционку30.09.25, 19:59 • 2164 просмотра

Вероника Марченко

ОбществоПроисшествияУНН-ОдессаПогода и окружающая среда
Дожди в Украине
Одесса