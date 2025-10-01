В Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков всего за 7 часов: горожан просят оставаться дома

В результате продолжительных дождей и ожидаемого усиления ветра в Одессе сохраняется сложная ситуация. За 7 часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Одесский городской совет.

Дождь в городе не прекращается, а ночью прогнозируется усиление ветра, что может привести к падению деревьев и веток из-за переувлажненной почвы. По предварительным данным, только за семь часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков, и ни одна ливневая канализация не способна выдержать такую нагрузку.

В мэрии подчеркнули, что ситуация сложная, но контролируемая. Коммунальные службы работают в усиленном режиме – осуществляется откачка воды, прочистка ливнеприемников, уборка улиц. Для эффективного восстановления движения необходим свободный доступ к проезжей части.

Одесская мэрия призывает жителей воздержаться от передвижения по городу в первой половине дня без крайней необходимости, особенно автотранспортом. Обращаемся к руководителям предприятий и учреждений — по возможности организуйте дистанционную работу персонала - говорится в сообщении.

В школах обучение временно осуществляется дистанционно, работают дежурные классы, в детских садах также открыты дежурные группы.

