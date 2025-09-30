Одеса "йде під воду" через негоду: тролейбуси та трамваї зупинились, влада готова відкрити пункти незламності

Сьогодні в Одесі вже зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

Готуючись до негоди ми з вечора перевели усі комунальні служби у посилений режим роботи. Сьогодні провели засідання комісії ТЕБ і НС, розгорнули оперативні штаби у районних адміністраціях та ввели в дію План реагування на надзвичайні ситуації, визначили першочергові завдання - повідомив Труханов.

За його словами, разом з комунальниками працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підвалів, допомагають евакуйовувати транспорт із зон підтоплення, слідкують за критичною інфраструктурою.

Додамо

Труханов також повідомив, що у звʼязку з посиленням негоди увесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30. У зонах підтоплень рух легкового транспорту обмежено. Якщо ситуація погіршиться - готові оперативно відкрити пункти незламності.

Прошу одеситів бути уважними, обирати безпечні маршрути, без необхідності не покидати свої домівки та стежити за нашими офіційними повідомленнями - додав Труханов.

