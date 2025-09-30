$41.320.16
Эксклюзив
16:26 • 602 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
13:32 • 19642 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
11:14 • 24623 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 36137 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 60557 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 31788 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 26598 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 23550 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21402 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 23308 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Одесса "уходит под воду" из-за непогоды: троллейбусы и трамваи остановились, власти готовы открыть пункты несокрушимости

Киев • УНН

 • 1370 просмотра

В Одессе зафиксировано 1,5 месячной нормы осадков, что привело к остановке электротранспорта и ограничению движения. Коммунальные службы, добровольцы и спасатели работают над ликвидацией последствий непогоды.

Одесса "уходит под воду" из-за непогоды: троллейбусы и трамваи остановились, власти готовы открыть пункты несокрушимости

Сегодня в Одессе уже зафиксировано выпадение 1,5 месячной нормы осадков. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

Готовясь к непогоде, мы с вечера перевели все коммунальные службы в усиленный режим работы. Сегодня провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС, развернули оперативные штабы в районных администрациях и ввели в действие План реагирования на чрезвычайные ситуации, определили первоочередные задачи 

- сообщил Труханов.

По его словам, вместе с коммунальщиками работают добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Они откачивают воду из подвалов, помогают эвакуировать транспорт из зон подтопления, следят за критической инфраструктурой.

Добавим

Труханов также сообщил, что в связи с усилением непогоды весь общественный электротранспорт остановил свою работу в 17:30. В зонах подтоплений движение легкового транспорта ограничено. Если ситуация ухудшится - готовы оперативно открыть пункты несокрушимости.

Прошу одесситов быть внимательными, выбирать безопасные маршруты, без необходимости не покидать свои дома и следить за нашими официальными сообщениями - добавил Труханов.

В Одессе суточная норма осадков выпала за несколько часов: подтоплены улицы, остановки транспорта и аварийные работы30.09.25, 17:31

Антонина Туманова

ОбществоПогода и окружающая среда
Дожди в Украине
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса