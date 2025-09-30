Одесса "уходит под воду" из-за непогоды: троллейбусы и трамваи остановились, власти готовы открыть пункты несокрушимости

Сегодня в Одессе уже зафиксировано выпадение 1,5 месячной нормы осадков. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

Готовясь к непогоде, мы с вечера перевели все коммунальные службы в усиленный режим работы. Сегодня провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС, развернули оперативные штабы в районных администрациях и ввели в действие План реагирования на чрезвычайные ситуации, определили первоочередные задачи - сообщил Труханов.

По его словам, вместе с коммунальщиками работают добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Они откачивают воду из подвалов, помогают эвакуировать транспорт из зон подтопления, следят за критической инфраструктурой.

Добавим

Труханов также сообщил, что в связи с усилением непогоды весь общественный электротранспорт остановил свою работу в 17:30. В зонах подтоплений движение легкового транспорта ограничено. Если ситуация ухудшится - готовы оперативно открыть пункты несокрушимости.

Прошу одесситов быть внимательными, выбирать безопасные маршруты, без необходимости не покидать свои дома и следить за нашими официальными сообщениями - добавил Труханов.

