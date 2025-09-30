В Одессе суточная норма осадков выпала за несколько часов: подтоплены улицы, остановки транспорта и аварийные работы

В Одессе за полдня выпала почти месячная норма дождя – по состоянию на 12:00 было зафиксировано 41,5 мм осадков при среднем показателе в 42 мм. Мощный ливень парализовал движение в городе, часть маршрутов электротранспорта остановлена, а на отдельных участках дороги перекрыты полностью. Об этом сообщили городской голова Одессы Геннадий Труханов и глава ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Подробности

Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что на улицах работают 45 единиц спецтехники и более 320 коммунальщиков, которые откачивают воду и следят за работой систем водоотведения. К ликвидации последствий непогоды привлечены и подразделения ГСЧС.

Труханов предупредил, что движение городского транспорта затруднено.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что несмотря на сильные дожди аварийным бригадам уже удалось восстановить электроснабжение в 12 населенных пунктах области. Работы по откачке воды и ремонту сетей продолжаются непрерывно.

В городском совете призвали водителей избегать поездок без крайней необходимости, так как движение транспорта в городе значительно затруднено.

