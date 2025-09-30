Одессу накрыла непогода: затопленные улицы и ограниченное движение транспорта
Киев • УНН
В Одессе из-за непогоды и подтопления улиц введены временные ограничения движения. Некоторые участки города полностью перекрыты, на других движение затруднено.
В Одессе на фоне непогоды затопило улицы и ограничили движение, сообщили в Одесском горсовете во вторник, пишет УНН.
Детали
"В связи со сложными погодными условиями и как следствие - подтоплением части улиц, в городе Одесса введены временные ограничения движения", - говорится в сообщении.
Сначала было сообщение, что движение ограничено на ул. Балковская со стороны ул. Маловского и Пересыпского моста; ул. Инглези со стороны ул. Варненская - ул. Ивана и Юрия Лип.
А впоследствии в горсовете дали обновление на 10 часов, согласно которому затруднено движение на отдельных участках города:
- Химическая / Промышленная — подтоплено, движение возможно;
- ул. Героев Небесной Сотни, 83 — подтоплено, движения нет;
- ул. Семьи Глодан, 18 — подтоплено, движения нет;
- ул. Князя Ярослава Мудрого, 27а — подтоплено, движения нет;
- Приморская / Газовый переулок — подтоплено, движение затруднено;
- Ширяевский переулок — подтоплено, движение затруднено;
- ул. Марсельская — подтоплено, движение затруднено;
- ул. Инглези, 11 — подтоплено, движение затруднено;
- ул. Инглези, 14а — подтоплено, движение затруднено;
- ул. Инглези (район “Обжора”) — подтоплено, движение затруднено;
- ул. Космонавтов, 32 — подтоплено, движение затруднено;
- ул. Балковская (район суда) — подтоплено, движения нет.
Водителей призвали быть внимательными, выбирать альтернативные маршруты и соблюдать правила безопасности.
