Киев уже ушел под воду: непогода накрыла столицу
Киев • УНН
Сильный ливень вызвал подтопление улиц Киева, жители передвигаются по воде. КГГА призвала быть осторожными и предоставила контакты аварийных служб.
В Киеве сильный ливень вызвал подтопление улиц. В соцсетях публикуют видео, где люди буквально передвигаются по воде. В КГГА призвали горожан быть осторожными во время непогоды и предоставили контакты аварийных служб на случай чрезвычайных ситуаций, пишет УНН.
Детали
В сети распространяются фото и видео с последствиями непогоды, накрывшей Киев. Некоторые киевляне буквально плывут по улицам, подчеркивают некоторые тг-каналы.
В КГГА напомнили контакты городских служб на случай форс-мажорной ситуации:
- при подтоплении проезжей части или тротуаров
обращайтесь в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 0442847419;
- если упало дерево или сломались ветки, звоните в
аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018;
- когда падение деревьев и веток угрожает жизни,
обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713;
- при травмировании людей немедленно звоните 103;
- при неисправности светофорных объектов или дорожных
знаков звоните по номеру: 0503873542.
Также в столичной администрации подчеркнули, что во время грозы нужно избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними авто.
Кроме того, стоит держать безопасную дистанцию с другими автомобилями во время вождения под дождем.
Напомним
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует локальные дожди в Украине 9 сентября, температура ночью +12-18°C, днем +22-28°C. В Киеве вечером возможен дождь, днем до +25°C.