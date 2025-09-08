$41.220.13
9К720 Искандер

Киев уже ушел под воду: непогода накрыла столицу

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Сильный ливень вызвал подтопление улиц Киева, жители передвигаются по воде. КГГА призвала быть осторожными и предоставила контакты аварийных служб.

Киев уже ушел под воду: непогода накрыла столицу

В Киеве сильный ливень вызвал подтопление улиц. В соцсетях публикуют видео, где люди буквально передвигаются по воде. В КГГА призвали горожан быть осторожными во время непогоды и предоставили контакты аварийных служб на случай чрезвычайных ситуаций, пишет УНН.

Детали

В сети распространяются фото и видео с последствиями непогоды, накрывшей Киев. Некоторые киевляне буквально плывут по улицам, подчеркивают некоторые тг-каналы.

В КГГА напомнили контакты городских служб на случай форс-мажорной ситуации:

  • при подтоплении проезжей части или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 0442847419;
    • если упало дерево или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018;
      • когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713;
        • при травмировании людей немедленно звоните 103;
          • при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по номеру: 0503873542.

            Также в столичной администрации подчеркнули, что во время грозы нужно избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними авто.

            Кроме того, стоит держать безопасную дистанцию с другими автомобилями во время вождения под дождем.

            Напомним

            Синоптик Наталья Диденко прогнозирует локальные дожди в Украине 9 сентября, температура ночью +12-18°C, днем +22-28°C. В Киеве вечером возможен дождь, днем до +25°C.

            Алена Уткина

            ОбществоКиевПроисшествияПогода и окружающая среда
            Дожди в Украине
            Электроэнергия
            Киевская городская государственная администрация
            Украина
            Киев