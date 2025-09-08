$41.220.13
Financial Times

Київ вже пішов під воду: негода накрила столицю

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Сильна злива спричинила підтоплення вулиць Києва, мешканці пересуваються по воді. КМДА закликала бути обережними та надала контакти аварійних служб.

Київ вже пішов під воду: негода накрила столицю

У Києві сильна злива спричинила підтоплення вулиць. У соцмережах публікують відео, де люди буквально пересуваються по воді. У КМДА закликали містян бути обережними під час негоди та надали контакти аварійних служб на випадок надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Деталі

У мережі ширяться фото та відео із наслідками негоди, яка накрила Київ. Деякі кияни буквально пливуть по вулицях, підкреслюють деякі тг-канали.

У КМДА нагадали контакти міських служб на випадок форс-мажорної ситуації:

  • при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів звертайтеся до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419;
    • якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018;
      • коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713;
        • при травмуванні людей негайно телефонуйте 103;
          • при несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 0503873542.

            Також у столичній адміністрації наголосили, що під час грози потрібно уникати находження поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними авто.

            Крім того, варто тримати безпечну дистанцію з іншими автівками під час кермування під дощем.

            Нагадаємо

            Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує локальні дощі в Україні 9 вересня, температура вночі +12-18°C, вдень +22-28°C. У Києві ввечері можливий дощ, вдень до +25°C.

            Альона Уткіна

            СуспільствоКиївПодіїПогода та довкілля
            Дощі в Україні
            Електроенергія
            Київська міська державна адміністрація
            Україна
            Київ