Київ вже пішов під воду: негода накрила столицю
Київ • УНН
Сильна злива спричинила підтоплення вулиць Києва, мешканці пересуваються по воді. КМДА закликала бути обережними та надала контакти аварійних служб.
У Києві сильна злива спричинила підтоплення вулиць. У соцмережах публікують відео, де люди буквально пересуваються по воді. У КМДА закликали містян бути обережними під час негоди та надали контакти аварійних служб на випадок надзвичайних ситуацій, пише УНН.
Деталі
У мережі ширяться фото та відео із наслідками негоди, яка накрила Київ. Деякі кияни буквально пливуть по вулицях, підкреслюють деякі тг-канали.
У КМДА нагадали контакти міських служб на випадок форс-мажорної ситуації:
- при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів
звертайтеся до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419;
- якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до
аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018;
- коли падіння дерев і гілок загрожує життю,
звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713;
- при травмуванні людей негайно телефонуйте 103;
- при несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх
знаків телефонуйте за номером: 0503873542.
Також у столичній адміністрації наголосили, що під час грози потрібно уникати находження поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними авто.
Крім того, варто тримати безпечну дистанцію з іншими автівками під час кермування під дощем.
Нагадаємо
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує локальні дощі в Україні 9 вересня, температура вночі +12-18°C, вдень +22-28°C. У Києві ввечері можливий дощ, вдень до +25°C.