Ексклюзив
08:37 • 4190 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 12435 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 18638 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 33339 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 57504 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 72719 перегляди
6 вересня, 19:15 • 72719 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 78901 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 119636 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 101315 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54641 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 119647 перегляди
6 вересня, 06:10 • 101321 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Київська область
Фейкові новини
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Свіфт

До України повертаються дощі: будуть локальні опади, але тепла погода - синоптикиня Діденко

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує локальні дощі в Україні 9 вересня, температура вночі +12-18°C, вдень +22-28°C. У Києві ввечері можливий дощ, вдень до +25°C.

До України повертаються дощі: будуть локальні опади, але тепла погода - синоптикиня Діденко

Українців чекають кілька дощових днів, але без кардинальних змін у температурі. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, яка на своїй сторінці у Facebook детально розповіла про особливості погодних умов на найближчі дні, пише УНН.

Деталі

За словами синоптикині, 9-го вересня в Україні пройдуть локальні, періодичні дощі – десь із грозами, десь без шквалів та грому, тож далеко не всі регіони отримають опади. 

Температура в Середземному морі зростає до рекордних рівнів: вчені попереджають про серйозні ризики05.09.25, 21:42 • 6700 переглядiв

Вночі очікується +12–18 °C, а вдень повітря прогріється до +22–28 °C. У Києві ймовірність дощу є ввечері, а денна температура досягне близько +25 °C.

Коливання, звісно, будуть, проте поки що градуси радуватимуть. Звісно, тих, хто більше любить тепло і не чекає заморозків 

- підкреслила Діденко.

10-го вересня дощі зачеплять переважно південні області, а 11–12 вересня опади очікуються на заході країни. Водночас більшість території залишатиметься під впливом сухої та теплої погоди із прохолодними ночами та свіжими ранками.

Якраз нагода поносити піджаки, в яких влітку паришся, а восени в пальто чи куртку ніяк не влазять

- іронічно підсумувала синоптикиня. 

У Києві цього літа температура повітря перевищила кліматичну норму на 0,2 °С02.09.25, 12:52 • 3308 переглядiв

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна
Київ