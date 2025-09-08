До України повертаються дощі: будуть локальні опади, але тепла погода - синоптикиня Діденко

Українців чекають кілька дощових днів, але без кардинальних змін у температурі. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, яка на своїй сторінці у Facebook детально розповіла про особливості погодних умов на найближчі дні, пише УНН.

За словами синоптикині, 9-го вересня в Україні пройдуть локальні, періодичні дощі – десь із грозами, десь без шквалів та грому, тож далеко не всі регіони отримають опади.

Вночі очікується +12–18 °C, а вдень повітря прогріється до +22–28 °C. У Києві ймовірність дощу є ввечері, а денна температура досягне близько +25 °C.

Коливання, звісно, будуть, проте поки що градуси радуватимуть. Звісно, тих, хто більше любить тепло і не чекає заморозків

10-го вересня дощі зачеплять переважно південні області, а 11–12 вересня опади очікуються на заході країни. Водночас більшість території залишатиметься під впливом сухої та теплої погоди із прохолодними ночами та свіжими ранками.

Якраз нагода поносити піджаки, в яких влітку паришся, а восени в пальто чи куртку ніяк не влазять