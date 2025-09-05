$41.350.02
48.130.07
ukenru
16:47 • 6206 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35 • 12068 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
15:10 • 17023 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 15940 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 28563 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 38093 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 33607 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 60541 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 44924 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 56163 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Температура в Середземному морі зростає до рекордних рівнів: вчені попереджають про серйозні ризики

Київ • УНН

 • 1566 перегляди

Середня температура води в Середземному морі у липні 2025 року досягла рекордних 26,9 °C, що є найвищим показником за всю історію спостережень. Це потепління, спричинене зміною клімату, створює серйозні ризики для морських та прибережних екосистем, попереджають вчені.

Температура в Середземному морі зростає до рекордних рівнів: вчені попереджають про серйозні ризики

Середня температура води у липні 2025 року, за даними дослідників, виявилась найтеплішою з початку ведення спостережень у Середземному морі. Тож відпочивальники Греції, Італії або Іспанії частіше позбавлені освіжаючого купання. Постійне підвищення температури створює серйозні ризики для навколишнього середовища.

Про це передає УНН із посиланням на Рhys.

Деталі

Середземне море, подібне до Балтійського чи Чорного моря, є напівзамкненим морем і з'єднане зі світовим океаном лише через Гібралтарську протоку. В результаті Середземне море нагрівається швидше та підкислюється сильніше, ніж відкритий океан, пише видання Рhys посилаючись на Helmholtz Association of German Research Centres (науково-дослідну організацію Німеччини).

На що слід звернути увагу у теперішній час світовій спільноті, владам країн, бізнесу.

Температура в Середземному морі продовжує зростання до рекордних рівнів 

- ідеться у висновках дослідників програми Коперника.

Ключовими причинами потепління визначені проблеми у контексті зміни клімату. 

Що відомо з поточних спостережень:

Липень 2025 року з середньою температурою води 26,9 °C був найтеплішим з початку дослідження за Середземним морем

- ідеться у звіті Глобальної системи спостереження Землі (GEOSS).

Вчені називают Середземне море станом на зараз - "осередком зміни клімату". За словами фахівців, теперішнє потепління серйозно загрожує морським та прибережним середовищам існування.

Це не менш важлива проблема, ніж надмірний вилов риби, забруднення та руйнування середовища існування. 

У Києві цього літа температура повітря перевищила кліматичну норму на 0,2 °С02.09.25, 12:52 • 3256 переглядiв

Постійне підвищення температури, рівня моря та кислотності океану створює серйозні ризики для навколишнього середовища в Середземному морі та навколо нього

- застерігає Абед Ель Рахман Хассун, біогеохімічний океанограф з Центру океанічних досліджень ім. Гельмгольца в Кілі.

Вплив зміни клімату на морські та прибережні екосистеми в регіоні Середземного моря з'ясовують зокрема представники французької Лабораторії планетології та геонаук та Університету Анже.

Дослідницька група проаналізувала 131 наукову роботу про Середземне море, опубліковану до серпня 2023 року. 

Проводяться метадослідження, які базуються на визнаних кліматичних сценаріях МГЕЗК (Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату).

Дослідження також спираються на Ініціативу з дослідження кліматичних змін та деградації навколишнього середовища в Середземноморському регіоні (MedECC). У 2020 році ініціатива опублікувала перший Звіт про оцінку Середземноморського регіону під назвою MAR1.

Вчені закликають міністрів Північної Європи захистити Атлантичний океан від загроз глобального потепління22.10.24, 04:11 • 16174 перегляди

Серед висновків:

Між 1982 і 2019 роками температура поверхні морської води вже зросла на 1,3°C, тоді як глобальне підвищення становило лише 0,6°C.

Те, що відбувається в Середземному морі, часто передвіщає зміни, яких можна очікувати в інших місцях. Тому Середземне море діє як система раннього попередження про процеси, які згодом вплинуть на світовий океан

- доктор Хассун, фахівець палеоокеанографії.

Якщо міжнародні цілі щодо захисту клімату будуть досягнуті в найближчі роки, деякі зміни в навколишньому середовищі все ще можуть бути сповільнені.

Вчені ілюструють дослідження, зокрема сценарії середніх викидів.

Але навіть якщо викиди стабілізуються протягом наступних кількох років завдяки помірній кліматичній політиці - навіть у цьому випадку очікується, що Середземне море потеплішає ще на 0,6–1,3°C (порівняно з поточними значеннями) - у 2050 та 2100 роках відповідно.

Вчені наголошують, все ще можливо змінити.

Кожна десята градуса має значення. Політичні рішення, прийняті зараз, визначатимуть, чи екосистеми в Середземному морі зруйнуються частково чи повністю, чи залишаться функціональними.

- наголошує керівник дослідження, доктор Хассун.

Водночас вказується, - навіть за умови помірного захисту клімату та додаткового потепління на 0,8°C, слід очікувати певних наслідків.

Тож, "наша увага має бути зосереджена на мінімізації впливу якомога нижче", - резюмує вчений. 

Нагадаємо

Нове дослідження NASA підтверджує, що інтенсивність повеней, посух та інших екстремальних явищ значно зросла за останні 5 років через зміни клімату. 

Дерева можуть стати більш вогненебезпечними через зміну клімату - дослідження12.08.25, 17:24 • 3534 перегляди

Ігор Тележніков

