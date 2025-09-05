Температура в Середземному морі зростає до рекордних рівнів: вчені попереджають про серйозні ризики

Середня температура води у липні 2025 року, за даними дослідників, виявилась найтеплішою з початку ведення спостережень у Середземному морі. Тож відпочивальники Греції, Італії або Іспанії частіше позбавлені освіжаючого купання. Постійне підвищення температури створює серйозні ризики для навколишнього середовища.

Середземне море, подібне до Балтійського чи Чорного моря, є напівзамкненим морем і з'єднане зі світовим океаном лише через Гібралтарську протоку. В результаті Середземне море нагрівається швидше та підкислюється сильніше, ніж відкритий океан, пише видання Рhys посилаючись на Helmholtz Association of German Research Centres (науково-дослідну організацію Німеччини).

Температура в Середземному морі продовжує зростання до рекордних рівнів - ідеться у висновках дослідників програми Коперника.

Ключовими причинами потепління визначені проблеми у контексті зміни клімату.

Липень 2025 року з середньою температурою води 26,9 °C був найтеплішим з початку дослідження за Середземним морем - ідеться у звіті Глобальної системи спостереження Землі (GEOSS).

Вчені називают Середземне море станом на зараз - "осередком зміни клімату". За словами фахівців, теперішнє потепління серйозно загрожує морським та прибережним середовищам існування.

Це не менш важлива проблема, ніж надмірний вилов риби, забруднення та руйнування середовища існування.

Постійне підвищення температури, рівня моря та кислотності океану створює серйозні ризики для навколишнього середовища в Середземному морі та навколо нього - застерігає Абед Ель Рахман Хассун, біогеохімічний океанограф з Центру океанічних досліджень ім. Гельмгольца в Кілі.

Вплив зміни клімату на морські та прибережні екосистеми в регіоні Середземного моря з'ясовують зокрема представники французької Лабораторії планетології та геонаук та Університету Анже.

Дослідницька група проаналізувала 131 наукову роботу про Середземне море, опубліковану до серпня 2023 року.

Проводяться метадослідження, які базуються на визнаних кліматичних сценаріях МГЕЗК (Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату).

Дослідження також спираються на Ініціативу з дослідження кліматичних змін та деградації навколишнього середовища в Середземноморському регіоні (MedECC). У 2020 році ініціатива опублікувала перший Звіт про оцінку Середземноморського регіону під назвою MAR1.

Між 1982 і 2019 роками температура поверхні морської води вже зросла на 1,3°C, тоді як глобальне підвищення становило лише 0,6°C.

Те, що відбувається в Середземному морі, часто передвіщає зміни, яких можна очікувати в інших місцях. Тому Середземне море діє як система раннього попередження про процеси, які згодом вплинуть на світовий океан - доктор Хассун, фахівець палеоокеанографії.

Якщо міжнародні цілі щодо захисту клімату будуть досягнуті в найближчі роки, деякі зміни в навколишньому середовищі все ще можуть бути сповільнені.

Вчені ілюструють дослідження, зокрема сценарії середніх викидів.

Але навіть якщо викиди стабілізуються протягом наступних кількох років завдяки помірній кліматичній політиці - навіть у цьому випадку очікується, що Середземне море потеплішає ще на 0,6–1,3°C (порівняно з поточними значеннями) - у 2050 та 2100 роках відповідно.

Вчені наголошують, все ще можливо змінити.

Кожна десята градуса має значення. Політичні рішення, прийняті зараз, визначатимуть, чи екосистеми в Середземному морі зруйнуються частково чи повністю, чи залишаться функціональними. - наголошує керівник дослідження, доктор Хассун.

Водночас вказується, - навіть за умови помірного захисту клімату та додаткового потепління на 0,8°C, слід очікувати певних наслідків.

Тож, "наша увага має бути зосереджена на мінімізації впливу якомога нижче", - резюмує вчений.

