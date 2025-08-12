Дерева можуть стати більш вогненебезпечними через зміну клімату - дослідження

Вчені з Ексетерського університету виявили, що зростання ультрафіолетового випромінювання призводить до хімічних змін у листі хвойних дерев, які роблять їх легкозаймистими та підвищують ризик масштабних лісових пожеж. Про це пише УНН із посиланням на NewScientist.

Деталі

Сьогодні частота лісових пожеж у світі зростає через глобальне потепління, яке спричиняє спеку, посухи та сильні вітри, що полегшують загоряння дерев від іскор.

Чи зміна клімату насправді змінює самі рослини? Ми майже впевнені, що так - зазначає науковиця університету Ребека Колл.

На її думку, під впливом стресових факторів, зокрема посиленого ультрафіолетового випромінювання, листя починає виробляти більше летких речовин - хімікатів, які легко випаровуються і можуть сприяти займанням.

Попередні дослідження підтвердили, що підвищений рівень УФ-B у харчових і лікарських культурах збільшує вміст летких сполук у листі. Інші аналізи показали, що у хвойних, зокрема сосен, висока концентрація таких речовин робить їх більш займистими.

Хоча міжнародні заходи з відновлення озонового шару зменшують вплив шкідливого випромінювання, кліматичні зміни - особливо зростання кількості спекотних та ясних днів у Північній та Східній Європі - призвели до збільшення рівня ультрафіолету, що досягає поверхні Землі. Прогнози свідчать, що ця тенденція може посилитися в другій половині XXI століття.

У рамках поточного проєкту Колл досліджує 87 видів хвойних дерев, піддаючи їх впливу підвищеного УФ-B випромінювання, що у три рази перевищує сучасний рівень. У контрольованих камерах дерева отримують оптимальні умови поливу й температури, але зазнають різних доз опромінення. Після 4–8 тижнів їх аналізують, а потім підпалюють, щоб перевірити, як зміни хімічного складу впливають на займистість.

Ми налаштували все практично ідеально. Надзвичайно щасливі, надзвичайно легкі умови для цих рослин. У них найкраще життя. Хіба що ми просто повністю знищуємо їх радіацією. Те, як рослини реагують в інших тестах, в інших експериментах… це справді вказує на зміну хімічного складу листя - додає Колл.

Вчена припускає, що такі зміни можуть стати поясненням зростання масштабів лісових пожеж: "Ми вже збільшили рівень ультрафіолетового випромінювання в природному середовищі. Тож це може бути поясненням того, що справа не лише в посусі, а й у тому, що ми змінюємо самі рослини тим, як впливаємо на клімат".

Розуміння цього механізму допоможе оцінити ризики займання хвойних лісів північної півкулі.

Саме тому ваш будинок може згоріти. Справжня природа, природне середовище навколишньої місцевості, стає більш вогненебезпечним - попереджає Колл.

Доповнення

Експеримент проводять у новому Глобальному метеорологічному симуляторі Ексетерського університету, який здатен відтворювати дощ, вітер, спеку й інші атмосферні умови, моделюючи вплив кліматичних змін на рослини та комах.

Метью Робсон з Університету Камбрії підкреслює: "Один із цих впливів клімату на леткі та легкозаймисті сполуки, багаті на вуглець… ще недостатньо вивчений, і саме це робить поточні дослідження в Університеті Ексетера захопливими".

