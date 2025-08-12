Дерева можуть стати більш вогненебезпечними через зміну клімату - дослідження

$41.450.06
Ексклюзив
14:45 • 468 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 13167 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 13368 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 16430 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 35500 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 36540 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 40145 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 23769 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 17535 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
12 серпня, 08:17 • 14203 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
Окупанти на Донеччині відрізають водопостачання домівок через відмову від російських документів - ЦНС
12 серпня, 05:04 • 15834 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
12 серпня, 06:40 • 35077 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT
12 серпня, 06:46 • 30005 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
12 серпня, 07:04 • 42389 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток
09:24 • 36740 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язками
13:48 • 13203 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
12:25 • 35527 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 36563 перегляди
Ексклюзив
11:50 • 36563 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 40169 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток
09:24 • 37218 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
12 серпня, 06:40 • 35423 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
11 серпня, 19:18 • 30424 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
11 серпня, 12:35 • 187055 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
9 серпня, 15:20 • 129779 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 13:49 • 245710 перегляди
Дерева можуть стати більш вогненебезпечними через зміну клімату - дослідження

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Вчені виявили, що зростання ультрафіолетового випромінювання змінює хімічний склад листя хвойних дерев, роблячи їх більш легкозаймистими. Це збільшує ризик масштабних лісових пожеж, посилюючи вплив зміни клімату.

Дерева можуть стати більш вогненебезпечними через зміну клімату - дослідження

Вчені з Ексетерського університету виявили, що зростання ультрафіолетового випромінювання призводить до хімічних змін у листі хвойних дерев, які роблять їх легкозаймистими та підвищують ризик масштабних лісових пожеж. Про це пише УНН із посиланням на NewScientist.

Деталі

Сьогодні частота лісових пожеж у світі зростає через глобальне потепління, яке спричиняє спеку, посухи та сильні вітри, що полегшують загоряння дерев від іскор.

Чи зміна клімату насправді змінює самі рослини? Ми майже впевнені, що так

- зазначає науковиця університету Ребека Колл.

На її думку, під впливом стресових факторів, зокрема посиленого ультрафіолетового випромінювання, листя починає виробляти більше летких речовин - хімікатів, які легко випаровуються і можуть сприяти займанням.

Попередні дослідження підтвердили, що підвищений рівень УФ-B у харчових і лікарських культурах збільшує вміст летких сполук у листі. Інші аналізи показали, що у хвойних, зокрема сосен, висока концентрація таких речовин робить їх більш займистими.

Хоча міжнародні заходи з відновлення озонового шару зменшують вплив шкідливого випромінювання, кліматичні зміни - особливо зростання кількості спекотних та ясних днів у Північній та Східній Європі - призвели до збільшення рівня ультрафіолету, що досягає поверхні Землі. Прогнози свідчать, що ця тенденція може посилитися в другій половині XXI століття.

У рамках поточного проєкту Колл досліджує 87 видів хвойних дерев, піддаючи їх впливу підвищеного УФ-B випромінювання, що у три рази перевищує сучасний рівень. У контрольованих камерах дерева отримують оптимальні умови поливу й температури, але зазнають різних доз опромінення. Після 4–8 тижнів їх аналізують, а потім підпалюють, щоб перевірити, як зміни хімічного складу впливають на займистість.

Ми налаштували все практично ідеально. Надзвичайно щасливі, надзвичайно легкі умови для цих рослин. У них найкраще життя. Хіба що ми просто повністю знищуємо їх радіацією. Те, як рослини реагують в інших тестах, в інших експериментах… це справді вказує на зміну хімічного складу листя

- додає Колл.

Вчена припускає, що такі зміни можуть стати поясненням зростання масштабів лісових пожеж: "Ми вже збільшили рівень ультрафіолетового випромінювання в природному середовищі. Тож це може бути поясненням того, що справа не лише в посусі, а й у тому, що ми змінюємо самі рослини тим, як впливаємо на клімат".

Розуміння цього механізму допоможе оцінити ризики займання хвойних лісів північної півкулі.

Саме тому ваш будинок може згоріти. Справжня природа, природне середовище навколишньої місцевості, стає більш вогненебезпечним

 - попереджає Колл.

Доповнення

Експеримент проводять у новому Глобальному метеорологічному симуляторі Ексетерського університету, який здатен відтворювати дощ, вітер, спеку й інші атмосферні умови, моделюючи вплив кліматичних змін на рослини та комах.

Метью Робсон з Університету Камбрії підкреслює: "Один із цих впливів клімату на леткі та легкозаймисті сполуки, багаті на вуглець… ще недостатньо вивчений, і саме це робить поточні дослідження в Університеті Ексетера захопливими".

Південна Європа задихається від спеки й бореться з пожежами, під загрозою об’єкти ЮНЕСКО11.08.25, 16:48 • 3380 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуПогода та довкілля