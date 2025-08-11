$41.390.07
12:35 • 28712 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
10:23 • 52451 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 40011 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 97144 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 111614 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 98013 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 69523 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 117946 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 206336 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129665 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
Південна Європа задихається від спеки й бореться з пожежами, під загрозою об’єкти ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Південна Європа потерпає від рекордної спеки та масштабних лісових пожеж, що призвели до евакуації сотень людей. Вогонь дістався до об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а вчені попереджають про неконтрольовані умови.

Південна Європа задихається від спеки й бореться з пожежами, під загрозою об’єкти ЮНЕСКО

Температура понад 42°C, сотні евакуйованих та знищені ландшафти – південна Європа опинилася в епіцентрі смертельної спеки та масштабних лісових пожеж. Вогонь вже дістався до об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а вчені попереджають про небезпечну комбінацію факторів, що робить пожежі неконтрольованими. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Південна Європа переживає рекордну хвилю спеки, яку метеорологи називають однією з найінтенсивніших в історії спостережень. У Франції та Іспанії стовпчики термометрів перевищують 40°C, а в окремих регіонах прогнозують до 42°C. Метеорологічні служби обох країн запровадили найвищі рівні небезпеки, закликаючи населення до обережності.

У Франції вже зафіксовано найбільшу пожежу з 1949 року: одна людина загинула, 25 – отримали поранення. В Італії через займання на схилах Везувія довелося закрити туристичні маршрути, а в Іспанії вогонь охопив регіони Леон, Самора та Галісію, змусивши понад тисячу людей залишити домівки.

Експерти попереджають про "коктейль Молотова" – поєднання екстремальної спеки, сильної рослинності після вологої весни, вітрів і відсутності опадів. Ці умови роблять пожежі швидкими, масштабними та практично некерованими.

Особливе занепокоєння викликає ситуація в іспанській провінції Ель-Б’єрсо, де полум’я дісталося Лас-Медулас – об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з унікальними багатовіковими каштанами.

Ми стикаємося з новою реальністю, де ландшафти, що раніше вважалися безпечними, тепер горять сильніше й небезпечніше 

– констатують науковці.

Синоптики прогнозують, що найближчими днями температура в регіоні залишатиметься надзвичайно високою, а ризик нових пожеж – максимальним.

Нагадаємо

Сильні пожежі в Кастилії і Леоні, Іспанія, змусили евакуювати 1650 мешканців, зокрема з об'єкта ЮНЕСКО Лас-Медулас. Вогонь поширюється через сильний вітер, рятувальники працюють на п'яти фронтах.

Степан Гафтко

