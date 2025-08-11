Південна Європа задихається від спеки й бореться з пожежами, під загрозою об’єкти ЮНЕСКО
Київ • УНН
Температура понад 42°C, сотні евакуйованих та знищені ландшафти – південна Європа опинилася в епіцентрі смертельної спеки та масштабних лісових пожеж. Вогонь вже дістався до об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а вчені попереджають про небезпечну комбінацію факторів, що робить пожежі неконтрольованими. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Південна Європа переживає рекордну хвилю спеки, яку метеорологи називають однією з найінтенсивніших в історії спостережень. У Франції та Іспанії стовпчики термометрів перевищують 40°C, а в окремих регіонах прогнозують до 42°C. Метеорологічні служби обох країн запровадили найвищі рівні небезпеки, закликаючи населення до обережності.
У Франції вже зафіксовано найбільшу пожежу з 1949 року: одна людина загинула, 25 – отримали поранення. В Італії через займання на схилах Везувія довелося закрити туристичні маршрути, а в Іспанії вогонь охопив регіони Леон, Самора та Галісію, змусивши понад тисячу людей залишити домівки.
Експерти попереджають про "коктейль Молотова" – поєднання екстремальної спеки, сильної рослинності після вологої весни, вітрів і відсутності опадів. Ці умови роблять пожежі швидкими, масштабними та практично некерованими.
Особливе занепокоєння викликає ситуація в іспанській провінції Ель-Б’єрсо, де полум’я дісталося Лас-Медулас – об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з унікальними багатовіковими каштанами.
Ми стикаємося з новою реальністю, де ландшафти, що раніше вважалися безпечними, тепер горять сильніше й небезпечніше
Синоптики прогнозують, що найближчими днями температура в регіоні залишатиметься надзвичайно високою, а ризик нових пожеж – максимальним.
Нагадаємо
Сильні пожежі в Кастилії і Леоні, Іспанія, змусили евакуювати 1650 мешканців, зокрема з об'єкта ЮНЕСКО Лас-Медулас. Вогонь поширюється через сильний вітер, рятувальники працюють на п'яти фронтах.